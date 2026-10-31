你的保安李寶安｜收視下滑　導演何爵天鞠躬道歉：學生作品budget

由新晉金像導演何爵天執導，李尚正、盧頌恩（妹頭）、麥沛東等領銜主演的HOYTV首部原創處境喜劇《你的保安 李寶安》，開播以來戰績極為彪炳，電視首播最高收視衝破9.4點，網絡短片成績亦相當亮眼，首集迅速突破100萬次觀看，1至4集總觀看次數更飆升逾220萬，掀起久違的電視大戰，逼得對撼的TVB處境劇《愛·回家之三代同糖》緊急變陣，重召「三太」樊亦敏及「KC」歐瑞偉以新角色回歸搶客。



《你的保安李寶安》答問大會宣布成為常設節目，逢周五播出。（YouTube@HOY媒體網絡）

《你的保安李寶安》首播最高收視一度衝高至9.4點。（YouTube@HOY媒體網絡）

負評如潮特設「答問大會」 導演何爵天公開道歉

然而，《你》劇後勁稍顯不足，至周四（29日）電視收視回落至4.9點（約30萬觀眾），對比首播的高峰近乎「腰斬」。官方隨即作出調整，昨晚（30日）抽起原定的第5集，改播特備的『答問大會』直面民意，《你》劇集亦正式改為逢周一至周四播映、周五專門解畫。

網民直指《你的保安》質感粗糙、猶如「學生作品」。（YouTube@HOY媒體網絡）

何爵天直言成本所限係單機拍，所以拍出來像「學生作品」。（YouTube@HOY媒體網絡）

面對開播以來網民對節奏拖沓、食字爛Gag密集尷尬、保安室燈光灰暗偏冷及剪接怪異等指責，導演何爵天與監製翁子光在首集「答問大會」中正面接招。何爵天更在鏡頭前當場向全港觀眾鞠躬致歉，謙卑表示：「啲人話似學生作品，的確係一個學生作品，因為我都係拍sitcom嘅學生，我都學習緊。」他透露一般劇集兩天可能僅拍十多分鐘的成品，但團隊目前每天都要「乾炒」出足足20分鐘的播出長度。

導演何爵天在節目中起立向觀眾鞠躬致歉，承認：「這的確是個學生作品。」（YouTube@HOY媒體網絡）

何導已出盡力一日拍足20分鐘的戲。（YouTube@HOY媒體網絡）

何爵天順應民意改爛Gag 翁子光澄清無請水軍

針對劇中充斥無厘頭食字金句、網絡迷因及數白欖等引發爭議的笑料，何爵天決定大刀闊斧整改：「可能監製叫我唔好矯枉過正，但係我收到太多意見，所以打畀剪接師叫佢剪咗啲食字gag同埋嗰啲數白欖，可以嘅不如拍過囉，既然觀眾唔鍾意，就順應一下民意，重新變返做一個正常對答。」此外，面對外界熱心討論，何爵天笑言非常歡迎網民「供橋」集思廣益，更自爆看到有網民建議邱副隊長或Meaning與清潔姐姐發展愛情線，令他腦洞大開，承諾會認真考慮加入劇本。

何爵天已經打電話叫剪接師去刪改爛Gag。（YouTube@HOY媒體網絡）

為了節省開支，監製翁子光透露劇中的「臨海峯保安室」實際上是由有線電視大樓的人力資源部（HR）辦公室臨時改裝而成，何導更苦笑坦言：「真係學生作品嘅budget都不如，所以預算的確比較緊張。」因此劇中無法像傳統錄影廠般拆牆「開頂」打出傳統的「世界光」高光效果，原本導演希望光線更具電影感與立體層次，但既然觀眾不習慣偏暗色調，後期製作已即時著手調光畫面。

監製翁子光透露保安室是用實景改建而成的。（YouTube@HOY媒體網絡）

翁子光更笑著澄清劇組絕無聘請「水軍」刷好評，並透露未來會積極爭取更多資源開拓外景，例如打拳擂台或泳池等明亮開心的場景。至於坊間盛傳主角李尚正因檔期問題只簽約拍攝50集，翁導亦親自闢謠澄清「絕不止此數」，期望觀眾給予時間適應與改進，繼續支持這部誠意之作。

翁導澄清絕無聘用「水軍」。（YouTube@HOY媒體網絡）