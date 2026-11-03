車婉婉9歲仔繼承教練爸爸基因游泳比賽奪金　BBQ暴風抽高長腿吸睛

撰文：薯條
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車婉婉與中澳混血兒丈夫Jonathon結婚多年，恩愛如昔。車婉婉於2017年以42歲高齡順產誕下混血兒子BBQ。日前，BBQ代表學校出戰「港島西區小學校際游泳比賽」，身為頭號「星級迷媽」的車婉婉親臨看台，為囝囝瘋狂打氣！

「頭號粉絲」車婉婉到場支持囝囝。（IG@cheyuenyuen1228）

游首棒刷新個人最佳成績

遺傳了游泳教練爸爸運動基因的BBQ，今次獲選代表學校出戰男子丙組4×50米接力賽。肩負先鋒重任的他出任第一棒，一躍入水便全力以赴，成功刷新個人最佳成績（PB），為校隊建立領先優勢。最終他與三位同班隊友憑絕佳默契力壓對手奪冠，四位小將其後更齊齊登上頒獎台最高位置捧盃，表現相當亮眼。

BBQ接力賽勇奪金牌。（IG@cheyuenyuen1228）
游第一棒打破個人紀錄。（IG@cheyuenyuen1228）

迷媽看台瘋狂打氣

初次踏足學界賽事的車婉婉在看台見證奪金一刻，事後難掩興奮在社交平台以「感動的一天」為題發文報喜。興奮的車婉婉隨即在社交平台開啟「曬相模式」，一口氣分享多張照片——從BBQ掛著金牌的個人帥氣照、甜到漏的母子合影，到與神隊友及一眾家長的溫馨大合照應有盡有，並甜蜜高呼愛兒為「金牌蕃薯」，直言為他感到驕傲。她感觸承諾會一直陪伴兒子不斷提升自己，同時亦特別向學校的師兄弟們致敬喝采。

BBQ顏值爆燈。（IG@cheyuenyuen1228）

暴風抽高顯長腿　混血五官極精緻

車婉婉更貼心翻出BBQ昔日穿上浮力衣的幼童舊照，對比今日在校際賽事摘金英姿，令不少網民見證「小蕃薯」的暴風成長。從合照可見，年僅9歲的BBQ已經極速抽高，站在媽咪身旁身形挺拔出眾，一雙長腿相當吸睛，加上立體精緻的混血五官，絕對稱得上是極具潛力的星二代小型男。

9歲BBQ身高驚人。（IG@cheyuenyuen1228）
BBQ從小開始學游水。（IG@cheyuenyuen1228）
車婉婉老公曾任游泳教練。（IG@cheyuenyuen1228）
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