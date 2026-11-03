Toyz劉偉健假釋出獄直送機場　移民署執行強制出境　現場畫面曝光

香港籍網紅劉偉健（Toyz）販賣大麻煙彈，被判處4年2個月定讞，在彰化監獄服刑，經台中高分院10月20日裁定假釋中交付保護管束，由台中高分檢命令驅逐出境代替保護管束，今（3日）天由移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊到彰化監獄提解出監，解送台中機場強制出境。



移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊指出，香港籍網紅劉偉健（Toyz），以商務事由來臺，2024年5月因販賣大麻煙彈經法院判處 4年2個月定讞，入監服刑，高等法院臺中分院今年10月20日裁定假釋中，交付保護管束，台中高分檢檢察官命令驅逐出境代替保護管束，直到今天才執行出監，並強制出境。

Toyz劉偉健（Instagram@toyzlol）

更多Toyz劉偉健被移民署執行強制出境現場畫面：

劉偉健（Toyz）販賣大麻煙彈，入監服刑，在獲裁定假釋中交付保護管束後，檢察官交移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊依規前往彰化監獄辦理提解出監，並辦理強制出境事宜，且管制一定期間不得來臺，彰化縣專勤隊今天執行強制出境。

移民署強調，台灣歡迎世界各地朋友來臺體驗與交流，但仍應遵守台灣法令及相關規範，且不得從事與許可目的不符之工作或活動，將持續強化跨機關合作及違法違規事件處理，以維護國家安全、社會安定及兩岸交流秩序。

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