谷雨劇情｜追劇日曆/更新時間+演員關係圖｜井柏然張頌文正邪決鬥

《谷雨》陸劇，改編自同名小説《谷雨》。有任增超、謝悅、應良鵬、單禹作為編劇，李路為執導，由井柏然、張頌文、孫藝洲領銜主演的一套以懸疑犯罪為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《谷雨》電視劇情大綱

1994年，春江市稅務局稽查員歐陽旭（井柏然 飾）與刑警嚴平安（孫藝洲 飾）、為尋妻而奔走的周海洋（張頌文 飾），因一宗假發票案在微時相識，其後攜手屢破稅案。然而時代變遷與各自遭遇的不同，將三人推向迥異的命運；他們亦因性格與追求作出不同選擇，最終於正邪立場上漸行漸遠，走上截然不同的命運軌跡。

時至今日，三人的命運又因「谷雨」行動再次交匯，昔日兄弟成為今日對手。情與理之間，歐陽旭與以周海洋為首的騙稅團夥，以及深不見底的「保護傘」展開層層較量，由一張張小小發票揭開貪婪私慾，最終以一場稽查風暴蕩滌污穢，讓正義重構社會清明。

《谷雨》播出更新時間｜最新追劇日曆

《谷雨》電視劇幾時播?《谷雨》於11月5日播放，一共有38集，由優酷、酷喵TV、CCTV-8播放。CCTV-8每晚19:30檔播出，優酷全網獨播。11月5日上線，優酷VIP會員首更3集；11月6日至11月8日每天更新2集；SVIP每個更新日提前多看1集。

《谷雨》播出更新時間｜最新追劇日曆

《谷雨》演員關係圖

《谷雨》演員關係圖

《谷雨》演員

井柏然 飾 歐陽旭

井柏然 飾 歐陽旭（電視劇谷雨@Weibo）

孫藝洲 飾 嚴平安

孫藝洲 飾 嚴平安（電視劇谷雨@Weibo）

張頌文 飾 周海洋

張頌文 飾 周海洋（電視劇谷雨@Weibo）

余文樂 飾 程天豹