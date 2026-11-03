《玉簟秋》大結局虞昶軒戰死！盤點2部民國虐劇為何「十有九悲」

由丞磊與徐若晗領銜主演的內地民國劇 《玉簟秋》，日前迎來第 40 集大結局！劇中男主角虞昶軒戰死沙場、虞家軍幾乎全員殉國，女主角葉平君帶著幼子苦守約定悲痛收尾，迅速引爆全網熱議！由於早前由張凌赫與王楚然主演的《這一秒過火》亦以主要男角全滅慘烈收尾，「民國愛情十有九悲」的影視定律再次引發廣大劇迷強烈共鳴！



由丞磊與徐若晗領銜主演的內地民國劇《玉簟秋》，日前迎來第40集大結局。（微博@電視劇玉簟秋）

早前由張凌赫與王楚然主演的《這一秒過火》亦以主要男性角色全滅慘烈收尾。（微博@這一秒過火官微）

《玉簟秋》虞昶軒戰死沙場 葉平君苦候不歸人

《玉簟秋》改編自內地作家靈希「民國三部曲」同名小說，劇名取自宋代女詞人李清照名句「紅藕香殘玉簟秋」。貧寒女學生葉平君（徐若晗飾）為籌措母親醫藥費打工，意外捲入針對少帥虞昶軒（丞磊飾）的刺殺風波，兩人由立下「十日查案」賭約到結為契約夫妻，歷經誤會決裂，最終於抗日戰火中並肩救國。

《玉簟秋》改編自內地作家靈希「民國三部曲」同名小說，劇名取自宋代女詞人李清照名句「紅藕香殘玉簟秋」。（微博@電視劇玉簟秋）

貧寒女學生葉平君（徐若晗飾）為籌措母親醫藥費打工，意外捲入針對少帥虞昶軒（丞磊飾）的刺殺風波。（微博@電視劇玉簟秋）

葉平君與虞昶軒由立下「十日查案」賭約到結為契約夫妻，歷經誤會決裂，最終於抗日戰火中並肩救國。（微博@電視劇玉簟秋）

大結局中，虞昶軒率軍死守古北口防線，父親虞仲權（張豐毅飾）為護子中彈犧牲，母親趙寶茹（徐帆飾）折返祠堂與敵同歸於盡。虞昶軒身負重傷殉國，戰後僅剩葉平君帶著兒子小魚兒，苦守「楓葉變紅爸爸就回來」的約定，守候永遠無法歸來的至親。劇版相較原著雖已刪減過於悲慘的情節，但徹頭徹尾的悲劇結局依然令無數觀眾落淚。

虞昶軒率軍死守古北口防線。（網上圖片）

虞昶軒母親趙寶茹（徐帆飾）折返祠堂與敵同歸於盡。（微博@小迷妹神吐槽影片截圖）

葉平君帶著兒子小魚兒，苦守「楓葉變紅爸爸就回來」的約定。（網上圖片）

劇版相較原著雖已刪減過於悲慘的情節，但徹頭徹尾的悲劇結局依然令無數觀眾落淚。（微博@電視劇玉簟秋）

《這一秒過火》男角全員陣亡 獨活才是最痛

同樣將悲劇美學推向極致的，還有早前改編自內地作家匪我思存小說《如果這一秒，我沒遇見你》的內地民國劇《這一秒過火》。這套民國劇由張凌赫與王楚然主演，講述慕容清嶧（張凌赫飾）與化名「方牧蘭」的任素素（王楚然飾）在叔嫂名分與滅門仇恨之間的愛恨拉扯。

同樣將悲劇美學推向極致的，還有改編自內地作家匪我思存小說《如果這一秒，我沒遇見你》的內地民國劇《這一秒過火》。（微博@這一秒過火官微）

由張凌赫與王楚然主演，講述慕容清嶧（張凌赫飾）與化名「方牧蘭」的任素素（王楚然飾）在叔嫂名分與滅門仇恨之間的愛恨拉扯。（微博@這一秒過火官微）

該劇大結局慘烈程度更甚，慕容清嶧在水廠與反派同歸於盡、葬身火海，大哥慕容清渝在婚禮遇刺；師長唐公亮澆上易燃物，點火燃燒自己，以火光給空中的飛行員標出藥廠位置；臥底李柏則身中多槍，死後方洗刷「漢奸」污名。全劇主要男性角色全滅，僅剩任素素帶著幼子獨自南下。為撫平劇迷的遺憾，劇方同步推出平行時空的番外故事，讓主角一家在另一個時空得以團圓，但正片「獨活才是最痛」的宿命依舊虐心至極。

慕容清嶧在水廠與反派同歸於盡、葬身火海。（微博@雙門一顆小趴菜）

師長唐公亮澆上易燃物，點火燃燒自己，以火光給空中的飛行員標出藥廠位置。（微博@這一秒過火官微影片截圖）

臥底李柏則身中多槍，死後方洗刷「漢奸」污名。（微博@這一秒過火官微影片截圖）

《這一秒過火》同步推出平行時空的番外故事，讓主角一家在另一個時空得以團圓，但正片「獨活才是最痛」的宿命依舊虐心至極。（微博@這一秒過火官微）

山河破碎難全餘生 民國劇悲劇美學直戳人心

兩部內地民國劇之所以深入民心，皆因打破了刻意煽情的俗套。在山河破碎的年代，虞昶軒與慕容清嶧並非不愛，一人彌留之際滿是甜蜜回憶，另一人則留下「以前都是我等你，現在換你等我」的遺言。個人命運被歷史洪流吞噬，他們以生命守護了家國，卻註定守不住自己的餘生，這種時代使然的悲涼，正是民國劇歷久彌新的靈魂所在。

虞昶軒彌留之際滿是甜蜜回憶。（網上圖片）

慕容清嶧留下「以前都是我等你，現在換你等我」的遺言。（微博@這一秒過火官微影片截圖）

個人命運被歷史洪流吞噬，虞昶軒以生命守護了家國。（微博@電視劇玉簟秋）