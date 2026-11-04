璀璨之城｜張曦雯半裸畫面出現了　曾傳出被施壓拍攝監製要澄清

TVB劇集《璀璨之城》已經踏入結局篇，早前備受爭議的一幕終於曝光，萬眾期待張曦雯（Kelly）的半裸露背重頭戲在最新預告釋出。張曦雯飾演的心機少奶僅穿底褲，背對鏡頭站在張智霖面前，以長達七分鐘的一鏡到底演出，呈現角色受辱後的無助與絕望。這場的性感大露背鏡頭，曾傳出張曦雯被施壓下拍攝，更有傳因為這場戲而需停拍改劇本，而這一幕到底有多性感就真的要留意播出。除了這一幕外性感大露背外，還有一幕是張曦雯在洗手間出浴時，赤裸地面向鏡頭哭，以淚水及水花表現出她的委屈。

張曦雯飾演的心機少奶僅穿底褲，背對鏡頭站在張智霖面前。(節目截圖)

澄清未受江美儀袁詠儀施壓

對於外界指江美儀及袁詠儀游說她接拍半裸演出，張曦雯澄清，江美儀及袁詠儀並無施壓游說她接拍大尺度戲份，是她主動向二人請教。三人自合作《模仿人生》後成為好友，常分享工作與心事，她不希望外界誤會，影響彼此情誼。

外界有指江美儀及袁詠儀游說張曦雯接拍半裸演出。(節目截圖)

張曦雯半裸演出。(節目截圖)

信任劇組挑戰大尺度

張曦雯坦言首次挑戰大膽戲份，最初對尺度有所猶豫，其後隨着劇本修改，並與監製及演員深入交流，逐漸建立信任，再參考兩位前輩的經驗，才決定接受挑戰。她強調劇組停拍與自己拒演無關，至於對張智霖曾笑指她因陳瀅及陳曉華同樣有性感戲份而激起鬥心，她否認並表示女演員不會鬥除衫。

璀璨之城｜監製陳維冠稱冇向張曦雯施壓 否認導演瘋傳陳瀅全裸片

陳維冠稱冇向張曦雯施壓。（盧振輝攝）