朱敏瀚綵排台慶兩米高重摔著地　錢嘉樂爆意外真正原因拒減難度

朱敏瀚（朱仔）日前為TVB《萬千星輝賀台慶》當晚的重頭戲表演「極速狂奔 Speed and Stunt」進行綵排時發生意外，從目測近兩米的高處跌下，整個人背部朝下直撞地面。該項特技演出由錢嘉樂創辦的「錢家班」負責動作指導。錢嘉樂日前出席動畫電影《無涯之約》首映禮時談及此事。

錢嘉樂日前出席動畫電影《無涯之約》首映禮時談朱敏瀚發生意外。（IG@chin.kalok）

錢嘉樂爆朱敏瀚意外真正原因

錢嘉樂坦言事發時自己剛好不在現場，事發之後有在另一場合與朱敏瀚碰面，並即時慰問傷勢。對方向他表示「並無大礙」，並透露是因為自己上午連續多輪高強度訓練，導致道具耗損疲勞，幕後團隊在事發後已進行更換，並依慣例於每次排練前重新檢查所有道具。

周嘉洛、朱敏瀚、劉穎鏇。（IG@brianchu0523）

錢嘉樂表示表演難度不減

被問到是否會因意外而下調表演難度，錢嘉樂堅定表示整體環節將維持原本難度，並且朱敏瀚與拍檔劉穎鏇、周嘉洛、張振朗也早已練得滾瓜爛熟，默契極高。為防歷史重演，團隊已全面重新製作專用道具，並嚴正告誡武術組手足萬事以安全為先，切勿輕忽任何細微環節。錢嘉樂更是對眾人的表演熱誠讚不絕口，肯定了朱仔等人的拼搏態度：「個個都好，對演出有好心態。當年我睇住楊紫瓊由斯文女教師到Madam，同樣有好心態，值得她拎奧斯卡。」

朱敏瀚從目測近兩米的高處跌下，整個人背部朝下直撞地面。（影片截圖）

朱敏瀚從目測近兩米的高處跌下，整個人背部朝下直撞地面。（影片截圖）