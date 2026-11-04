張員瑛活動拒貼臉禮場面尷尬　外籍男高層「食檸檬」被鬧爆

韓國超人氣女團IVE的靈魂人物張員瑛（Jang Won-young），早在13歲參加選秀生存戰《PRODUCE 48》便以第一名「C位」之姿橫空出世。憑藉9頭身的逆天身材比例與宛如精緻洋娃娃的絕美五官，她長年被外界盛讚為「人間芭比」，近年更化身國際各大一線奢侈品牌的掌上明珠，代言合約接到手軟，帶貨與吸金能力在新生代偶像中可謂一時無兩。然而日前她現身首爾一場高端品牌活動時，一段在場內與外籍高層打招呼的側拍短片，卻在網絡上掀起軒然大波。

張員瑛為韓國女子組合IVE的成員，人氣極高。（IG@for_everyoung10）

張員瑛出席品牌活動，同場還有韓團ATEEZ成員崔傘、男團MONSTA X成員Shownu，以及男星李瑞鎮等，星光熠熠。（網上圖片）

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男副總裁湊近慘遭「秒側頭」 女總裁貼面互動自然

事緣網上瘋傳一段張員瑛日前於首爾江南區出席品牌活動的花絮。鏡頭捕捉到她率先與該品牌的女性行政總裁Laura Burdese（又譯：勞拉·布爾德斯）會面，兩人舉止大方熱絡，自然而然地以西方傳統的「貼面禮（la bise）」互致問候，過程行雲流水、毫無生硬感。未料當全球銷售及零售部門副總裁Vincenzo Pujia滿面笑容上前、準備以相同方式行貼面禮問好時，張員瑛顯得有些錯愕並下意識側頭迴避，現場網民分析亦可能因雙方身高級距使男方湊近角度直逼胸前所致。面對這記猝不及防的「大檸檬」，該名男高層當場呆立原地、笑容瞬間僵硬，整個場面陷入極度尷尬的冰點。

張員瑛神情極度尷尬，更下意識迴避。該名男高層當場呆立原地。（網上圖片）

和女高層則顯得自然游刃有餘。（網上圖片）

輿論風向兩極對立

片段曝光後迅速在各大社交平台瘋傳，引爆廣泛爭議與兩極化評論。不少網民抱持批判態度，認為張員瑛身為品牌的官方形象代言人，在高度公開且代表品牌形象的商業社交場合，應當大方尊重並接納對方的歐美文化與打招呼習俗，直指其閃躲反應顯得小家子氣兼有失大體，被批評表現不夠專業且略嫌失禮；然而，大批支持者隨即挺身護航，嚴正反駁指出藝人即便簽有代言合約，亦擁有不可侵犯的個人身體界線與自主權，絕無義務盲目迎合未經同意或令人感到不適的身體碰觸，更直言尊重應是雙向的，質疑男方上前時的距離過於逼人。