Jennie萬聖節造型掀Y2K回憶！還原《狂野極速》Suki致敬戴文青木

韓國女團BLACKPINK成員Jennie今年萬聖節打扮再次成為熱話。她今年受邀出席於洛杉磯（Los Angeles）舉行的美國超模肯達爾·珍娜（Kendall Jenner）的萬聖節暨生日派對，並以一身驚豔的Y2K辣妹造型，完美重現電影《狂野極速》（2 Fast 2 Furious）中「Suki」一角，掀起大批網民的集體回憶。同場還有英國歌手Charli XCX（查莉/查理XCX）化身電影《性感女秘書》（Secretary，又譯：風流老板俏秘書）女主角，同樣以復古造型亮相，為這場星光熠熠的派對增添話題。



韓國女團BLACKPINK成員Jennie今年萬聖節打扮再次成為熱話。（IG@jennierubyjane）

Jennie完美重現電影《狂野極速》（速度與激情2/2Fast 2 Furious）中「Suki」一角。（IG@jennierubyjane）

完美重現Suki造型 紫粉撞色重現Y2K巔峰

這場派對於洛杉磯知名場地Bar Marmont舉行。Jennie化身由美日混血模特兒兼演員戴文青木（Devon Aoki）在2003年電影中所飾演的街頭賽車手Suki。Jennie為完美重現Suki一角，換上一頭淺啡色長直髮，身穿標誌性的紫色細肩帶短背心，下身配以鏤空與金屬環扣設計的粉紅色皮質長褲，增添了狂野層次感。Jennie從服裝大膽撞色到整體輪廓均神還原原版角色，跳脫平日的精緻形象，展現街頭狂野風格。

Jennie化身由美日混血模特兒兼演員戴文青木（Devon Aoki）在2003年電影中所飾演的街頭賽車手Suki。（《狂野極速》劇照）

Jennie從服裝大膽撞色到整體輪廓均神還原原版角色，跳脫平日的精緻形象，展現街頭狂野風格。（IG@jennierubyjane）

網民集體懷舊 勾起一代人的青春回憶

造型照片在社交平台曝光後，隨即引發全球粉絲與潮流界的熱烈討論。有網民驚歎「根本是電影角色直接走出銀幕」，亦有大批網民表示這次變裝強烈勾起了青春回憶。對影迷而言，Suki的粉紫配色與低腰穿搭不僅是千禧年代初期的時代標記，更成功勾起大眾對Y2K美學的懷舊情緒。

Jennie造型照片在社交平台曝光後，隨即引發全球粉絲與潮流界的熱烈討論。（IG@jennierubyjane）

Jennie從服裝大膽撞色到整體輪廓均神還原原版角色，跳脫平日的精緻形象，展現街頭狂野風格。（IG@jennierubyjane）

派對眾星雲集 Charli XCX同場另類致敬

這場由Kendall Jenner在洛杉磯主辦的派對可謂星光熠熠。據了解，Jennie與Kendall等歐美社交圈名人一直私交甚篤，這也讓她成為該年度盛會的焦點嘉賓之一。其中，英國人氣歌手Charli XCX（查莉/查理XCX）則化身為2002年爭議電影《性感女秘書》（Secretary，又譯：風流老板俏秘書）的女主角Lee Holloway，同樣以極具復古氣息的角色造型亮相。

英國人氣歌手Charli XCX（查莉/查理XCX）則化身為2002年爭議電影《性感女秘書》的女主角Lee Holloway。（IG@charli_xcx）

英國人氣歌手Charli XCX（查莉/查理XCX）則化身為2002年爭議電影《性感女秘書》的女主角Lee Holloway。（IG@jennierubyjane）

Jennie與Kendall等歐美社交圈名人一直私交甚篤，這也讓她成為該年度盛會的焦點嘉賓之一。（IG@jennierubyjane）

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