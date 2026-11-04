超模金自然閃婚70歲三星前總裁孫英權　MIT商學院結緣兩年定終身

曾榮獲超級模特大賽冠軍的김자연（金自然），透過個人社群平台無預警公開自己升格人妻的幸福消息。她的結婚對象來頭不小，正是曾任三星電子總裁兼首席策略長（CSO）、現任哈曼董事會主席的손영권（孫英權）。



這對年齡相差25歲的新婚夫妻，低調飛往瑞士盧塞恩湖畔的絕美飯店舉辦溫馨婚禮，僅邀請至親好友到場見證。

金自然分享和孫英權的甜蜜婚照。（Instagram＠jayeonkim_）

更多金自然與孫英權的相片：

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MIT校園結緣 兩年信賴修成正果

根據《뉴스엔》報導，兩人緣分源自於美國麻省理工學院（MIT）的深厚學緣，雙方最初以學長學妹身份相識，隨著時間累積漸漸成為無話不談的知己。김자연（金自然）透露，儘管外界對於他們懸殊的年紀與男方驚人背景有過各種揣測，但她看重的是對方在所有光環背後，始終如一的溫暖與貼心。兩人於今年初正式確認心意並展開交往，在經歷兩年時間的互相理解與陪伴後，決定攜手共度一生。婚訊公開後雖然在網路引發兩極議論，但김자연（金自然）展現高情商，發文感性表示：

每個人都有屬於自己的花期

感謝粉絲一路以來的祝福。

閃耀時尚圈與頂尖科技界的實力派

這對新婚夫妻在各自的專業領域都有著相當亮眼的經歷。根據《中央日報》報導，45歲的 김자연（金自然）於2003年獲得SBS超級模特選拔大賽第一名，不僅活躍於在（韓國）國內外時尚界，更赴美深造，取得紐約FIT時尚經營學學位以及MIT史隆經營大學院經營學碩士（MBA），目前身兼高端商業與行銷策略家及品牌代表。至於現年70歲的 손영권（孫英權）則長期活躍於全球半導體與高科技產業，曾任三星電子總裁兼首席策略長，主導了轟動業界的哈曼收購案，現今除了擔任三星半導體諮詢委員會主席與哈曼國際董事會主席外，同時也是矽谷創投圈的重要推手。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】