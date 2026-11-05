網紅被指出軌老闆　男友扮驚喜慶祝三週年公開出軌證據女方傻笑

今日社交平台 Threads 瘋傳一宗感情糾紛爆料帖文。男事主公開發文，指控其拍拖 3 年的網紅女友出軌餐廳老闆。女方過往具一定知名度，曾為網媒參與影片拍攝工作。男事主於兩人交往 3 週年紀念日兼女方生日翌日上載有關帖文，列出多項細節並指已與女方攤牌。



拍拖3週年兼生日發帖爆料 指控女朋友出軌餐廳老闆

根據男事主於 Threads 發出的帖文內容，當日為他與女友交往 3 週年的紀念日，前一天則是女方的生日。事主在文中表示，女朋友「送咗一份大大嘅禮物，就係俾我發現佢出軌」。帖文中點名指控餐廳老闆，稱對方在明知女方（即其公司員工）已有男友的情況下依然主動追求。

拍拖3週年兼生日發帖爆料。（Threads截圖）

揭深夜同去屯赤車出車入 慶生期間傳訊息「好掛住你」

男事主在帖文中列舉數項疑似出軌的具體過程，指半個月前的深夜，女友與該老闆一同前往屯赤（屯門赤鱲角隧道附近），逗留至凌晨 2 時。另外，在事主外出為女友購買生日禮物期間，該老闆前往女方住宅樓下接載對方。還有，在事主與女友慶祝生日當天，女方仍傳訊息給該老闆，表示「好掛住好想見到佢」。

男事主扮驚喜，其實係揭發偷食。（片段截圖）

女方傻笑回應。（片段截圖）

睡前查手機揭肉麻對話 男方扮不知情最終攤牌

男事主透露，因近期察覺異樣，於夜晚返回家中睡覺前翻看女方手機，從而發現兩人私下不單有肉麻對話，更有私下約會及接送（車出車入）的記錄。

事主在帖文最後表達感受，指自己「真係冇諗過啲爛劇劇情會發生喺我身上」，並表示「睇完要全日扮唔知到最後攤牌中間情緒真係好複雜」。事主同時附上了涉事雙方的社交帳號截圖作為佐證。

查手機揭肉麻對話。（片段截圖）

查手機揭肉麻對話。（片段截圖）

事件發生後，女事主已將社交平台刪除，不過已有手快的網民cap低她的IG，有過萬人follow。男事主的Threads貼文，未夠一日已經超過200萬人觀眾，過十萬的轉發，非常誇張！

至於該名老闆的餐廳，亦已出聲明撇清關係。

過萬人追蹤的網紅。（網上圖片）