網紅出軌殃及池魚　另一餐廳食死貓發聲明：冇體力半夜去屯赤接人

網紅與餐廳「Layback Matters」老闆的感情糾紛於網上持續發酵，事件更引發「點錯相」烏龍。一間名稱相近的餐廳因為被網民誤會為涉事店舖而慘遭留下負評。對此，被誤認的餐廳於社交平台發佈「緊急澄清聲明」，標題直指「此 Layback 非彼 Layback 💀」，以正視聽。



網紅被指出軌老闆 男友扮驚喜慶祝三週年公開出軌證據女方傻笑

網紅出軌最新發展！涉事餐廳發聲明割席 終止合夥人職務安排退股

男事主扮驚喜，其實係揭發偷食。（片段截圖）

整宗出軌風波源於男事主在社交平台Threads上的長文控訴，透露與交往三年的女網紅慶祝紀念日時，當面攤牌揭發對方與任職餐廳的謝姓合夥人暗生情愫。據早前《香港01》的報道，男事主掌握了女方與老闆於半個月前深夜前往屯門赤鱲角隧道（俗稱「屯赤」）密會至凌晨兩點的行蹤，甚至在自己外出為女友挑選生日禮物期間，該名老闆亦駕車接載女方，露骨對話更包含「好掛住好想見到你」。隨著對質片段中女方不知所措傻笑回應的畫面瘋傳，網絡怒火迅速延燒至涉事男方的商業背景，最終促使涉事的深水埗餐廳「Layback Matters」其他合夥人緊急發表官方聲明，宣佈與該名謝姓合夥人全面切割並安排退股，以求平息公憤。

女方傻笑回應。（片段截圖）

銅鑼灣小店慘遭點錯相

根據該份緊急澄清聲明，發文的餐廳為位於銅鑼灣耀華街的「Layback Cafe」。主理人在聲明中明確指出，他們與涉事的深水埗「laybackmatters」完全是兩間獨立的店舖。聲明強調，雙方之間處於「零關係、零股份、零親屬關係」的狀態，以撇清與出軌風波的任何連繫。

查手機揭肉麻對話。（片段截圖）

查手機揭肉麻對話。（片段截圖）

籲網民睇地址求放過Google Reviews：粒1星真係誤殺好人

由於名稱相近，不少網民疑似未查清背景便前往留言宣洩。Layback Cafe 主理人在聲明中呼籲「各位福爾摩斯，留負評宣洩之前麻煩睇一睇地址」。主理人無奈表示，獨立小店經營艱難，並直言「粒1星真係誤殺好人」。聲明中更提到「弱小的心靈經唔起呢種無妄之災」，懇求網民「求放過Google Reviews」。

急發聲明與深水埗舖零關係。（網上圖片）

主理人幽默回應不在場證明：冇體力半夜兩點去屯赤接人

為進一步撇清嫌疑，Layback Cafe 主理人更結合了男事主爆料帖文中的「深夜入屯赤」細節作幽默回應。主理人在聲明末段指出，自己「日日企喺廚房炒意粉、整甜品」，因此「根本冇體力同時間半夜兩點去屯赤接人」，重申自己絕對不是事件中的涉事老闆。