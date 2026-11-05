網紅出軌最新發展！涉事餐廳發聲明割席　終止合夥人職務安排退股

社交平台 Threads 早前瘋傳一宗涉及網紅與餐廳老闆的感情糾紛帖文。針對網上關於合夥人謝彥祖的事件，涉事餐廳「Layback Matters」發表最新聲明作親自交代，宣佈與該名合夥人正式切割關係，並已安排退股。



網紅被指出軌老闆 男友扮驚喜慶祝三週年公開出軌證據女方傻笑

男事主在拍拖3週年兼生日發帖爆料。（Threads截圖）

其餘兩位股東向事主致歉 斥行為違背道德底線

「Layback Matters」在聲明中表示，對於個別合夥人的個人行為為大家帶來困擾與失望，身為其餘兩位股東心裡感到難受，並必須向公眾及男事主致歉。聲明指出，股東一直信任身邊夥伴，但直指今次對方的行為「完全違背咗誠信同道德底線」，亦辜負了大家對餐廳的支持。

網紅與餐廳合夥人的偷情對話。（片段截圖）

網紅與餐廳合夥人的偷情對話。（片段截圖）

絕不包庇即時終止職務 正辦理退股程序結束關係

餐廳強調店舖是大家共同辛苦建立的心血，對於今次事件「絕唔會包庇」。聲明表示，經過商討後，股東一致決定即時終止謝彥祖在「Layback Matters」的所有職務，對方將不會再參與任何店舖營運。同時，餐廳目前已經安排會計師辦理退股程序，正式結束合夥關係，並重申對方今後的個人言行一概與店舖無關。

再次致歉並宣佈店舖照常營業

在聲明的尾段，餐廳再次為令大家失望而向公眾及事主致歉。「Layback Matters」表示店舖將會照常營業，並承諾會與其他同事專心做好手頭上的出品，並感謝大眾的提醒與包容。