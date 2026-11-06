湯盈盈曝光簡約豪宅齊集海陸空成一家13口　細女罕出鏡似足媽咪

湯盈盈與錢嘉樂結婚多年，婚後育有兩名女兒錢凱晴（Alyssa）及錢凱琪（Kassidy），一家四口向來幸福美滿。日前，湯盈盈亮相TVB訪談節目《我和牠的故事》，罕有帶同11歲細女錢凱琪一同出鏡。除了錢凱琪精靈可愛的長相吸引眼球，母女同框互動溫馨外，節目鏡頭更意外曝光了湯盈盈一家的豪宅內貌。

錢嘉樂對兩名女兒如珠如寶。（IG@tong_ying_ying）

盈盈亮相節目《我和牠的故事》公開「一家13口」動物園。（《我和牠的故事》節目截圖）

細女出鏡甜笑搶眼

早前大女錢凱晴隨爸爸錢嘉樂公開亮相時，曾被指外貌與爸爸似足餅印；今次輪到細女錢凱琪與媽咪一同現身鏡頭前。綁着馬尾、留着齊瀏海的錢凱琪面對鏡頭毫不怯場，全程表現活潑靈動。不少觀眾看過節目後，紛紛大讚錢凱琪笑起來甜美可愛，眉宇和笑眼之間與媽媽湯盈盈頗有幾分相似。

罕有帶同11歲細女一同出鏡。（《我和牠的故事》節目截圖）

十分精靈可愛。（《我和牠的故事》節目截圖）

細女和湯盈盈成個餅印一樣。（《我和牠的故事》節目截圖）

豪宅簡約內貌曝光全屋純白裝潢極整潔

節目中除了溫馨的母女互動，亦意外曝光了豪宅的內部環境。寓所室內走現代簡約風格，客廳與走廊均以純白牆身配上淺色木質地板，空間感十足；窗前掛着簡潔的遮光百葉簾，室內光線明亮通透。走廊位置擺放了一部電子琴，琴頂整齊陳列着一家四口的心形相框與合照。雖然家中同時飼養了多隻寵物，但全屋打理得井井有條，完全不見混亂，足見湯盈盈持家有道。

曝光豪宅的內部環境。（《我和牠的故事》節目截圖）

簡約風格完全不見混亂。（《我和牠的故事》節目截圖）

一家多達13口變「動物園」

提到家中連同5隻鸚鵡、2隻貓咪及2條金魚等「海陸空」寵物，湯盈盈笑言：「我屋企嘅成員真係海陸空都齊晒，計埋我哋一家四口，足足13個一齊住啊！」湯盈盈更大爆家中的虎皮鸚鵡曾意外繁殖，全盛時期家中多達19隻鸚鵡，忙得不可開交，後來陸續送給家人與身邊好友幫忙飼養。

5隻鸚鵡。（《我和牠的故事》節目截圖）

2條金魚。（《我和牠的故事》節目截圖）

兩隻貓咪。（《我和牠的故事》節目截圖）

一家四口連同9隻寵物，共13名家庭成員。（《我和牠的故事》節目截圖）

兩母女在節目中更大談愛貓趣事，湯盈盈爆笑透露其中一隻貓咪因身手敏捷，私底下被封為「錢嘉樂」：「其實應該叫做『錢嘉樂』，因為佢會跳牆，會跳牆表演畀你睇打關斗。」引得全場大笑；她又笑指當年全靠細女使出無辜又可愛的「眼神殺」，才成功說服她收養。湯盈盈希望透過這個熱鬧的「動物園」家庭，讓女兒親身照料動物，從小學懂對生命的責任感與同理心。