今天是太陽雨劇情｜最新追劇日曆/更新時間+楊超越董思成角色簡介

《今天是太陽雨》陸劇。由施也作為編劇，貓的樹為執導，由楊超越、董思成領銜主演的一套以都市言情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《今天是太陽雨》電視劇情大綱

清宜大學生科院成績優異的大三學生鄭雨（楊超越 飾），因身負為母治病的高額費用壓力，一直在刻苦學習拿獎學金的同時做各種兼職賺錢。然而因病留級的學長陳硯周（董思成 飾）成了她在學習上的有力競爭對手。為了捍衛獎學金，鄭雨和陳硯周開始互相較勁，卻在競爭中察覺到彼此的相似性，產生惺惺相惜之感。隨着多次競爭合作加深了彼此理解，陳硯周被鄭雨的堅韌所觸動，鄭雨也得知陳硯周有着與自己相似的家庭創傷，兩顆心逐漸靠近。最終，兩人抱團拿下比賽，也互通了彼此心意，在相互支持下走出人生低谷，找到未來學業和生活上前進的方向。

楊超越、董思成領銜主演。（wiebo@今天是太陽雨官微）

《今天是太陽雨》播出更新時間｜最新追劇日曆

《今天是太陽雨》電視劇幾時播?《今天是太陽雨》於11月6日播放，一共有24集，由湖南衛視、芒果TV、NETFLIX播放，11月6日12:00起，會員連更不斷檔，SVIP每日搶先看，NETFLIX全球同步上線。11月11日20:10起，湖南衛視金鷹獨播劇場播出。

追劇日曆。（wiebo@今天是太陽雨官微）

《今天是太陽雨》演員

楊超越 飾 鄭雨

生物系三年級的學生，沉默、獨立，性格中帶着幾分尖銳。家庭條件艱苦，依靠獎學金和補助金維持學業，通過兼職自給自足。家庭的不幸使她早熟，父親去世，母親成植物人，弟弟也因車禍聽力受損。帶着弟弟寄居於舅舅家，獨自面對生活的重重困難。

楊超越 飾 鄭雨（wiebo@今天是太陽雨官微）

董思成 飾 陳硯周

生物系三年級學生，家境富裕卻內心孤獨，外表冷漠，內心温暖。哥哥的意外離世促使他決心進入生物系完成兄長遺願。接受心臟手術後休學一年，這讓他與鄭雨成為了同班同學。陳硯周以往的行動動力源自對哥哥的懷念，直到遇見鄭雨，他開始學會為自己而活。

董思成 飾 陳硯周（wiebo@今天是太陽雨官微）

孫寧 飾 謝宇狄

孫寧 飾 謝宇狄（wiebo@今天是太陽雨官微）

李雨真 飾 許方梨

李雨真 飾 許方梨（wiebo@今天是太陽雨官微）

劉佳璽 飾 高興

劉佳璽 飾 高興（wiebo@今天是太陽雨官微）

張思敏 飾 莊寧

張思敏 飾 莊寧（wiebo@今天是太陽雨官微）

肖添仁 飾 江勉