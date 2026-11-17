《今天是太陽雨》陸劇。由施也作為編劇，貓的樹為執導，由楊超越、董思成領銜主演的一套以都市言情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《今天是太陽雨》電視劇情大綱

清宜大學生科院成績優異的大三學生鄭雨（楊超越 飾），因身負為母治病的高額費用壓力，一直在刻苦學習拿獎學金的同時做各種兼職賺錢。然而因病留級的學長陳硯周（董思成 飾）成了她在學習上的有力競爭對手。為了捍衛獎學金，鄭雨和陳硯周開始互相較勁，卻在競爭中察覺到彼此的相似性，產生惺惺相惜之感。隨着多次競爭合作加深了彼此理解，陳硯周被鄭雨的堅韌所觸動，鄭雨也得知陳硯周有着與自己相似的家庭創傷，兩顆心逐漸靠近。最終，兩人抱團拿下比賽，也互通了彼此心意，在相互支持下走出人生低谷，找到未來學業和生活上前進的方向。

《今天是太陽雨》分集劇情

《今天是太陽雨》1-5集分集劇情

第1集：清宜大學生科院大三學生鄭雨，為支撐重病住院的母親及高昂醫藥費，背負著沉重枷鎖在課業與多份兼職間瘋狂奔波。雨天送快遞滑倒狼狽濕透，因所送貴重香水瓶身劃痕而咬牙自攬千元賠償，又在醫院因欠費過多東躲西藏；電梯間她眼疾手快自扒手手中截獲被盜錢包，於導診台枯坐半日物歸原主，從失主青年手中如約領得解燃眉之急的一千元酬金。未料在李亞楠老師的實驗課上狹路相逢，休學一年復學的神秘失主陳硯周，竟被安排與落單的鄭雨組隊搭檔；生怕被學業拖累的鄭雨竭力排斥同組，卻不知眼前這位看似清傲的搭檔，日後將是她奪取重磅「生機獎」的最大阻礙。

二人交鋒頻仍且誤會橫生，陳硯周在便利店偶遇打工的鄭雨並譏諷其時間廉價，隨後在超市撞見她替刁鑽家教雇主代買高檔進口牛肉，先入為主認定其裝窮賣慘。免疫學大考成績揭曉，陳硯周空降奪魁，屈居第二的鄭雨因聽聞考前「送紅包」風聲前去對質，陳硯周自矜清白不屑置辯。為了補貼生計，鄭雨頂替「錢依文」之名代上足球課再度撞破陳硯周，引來滿目鄙夷；為求組隊訓練，鄭雨硬著頭皮找上陳硯周卻不慎踢球擊中其額頭。鄭雨愧疚認罰立正受過，呼嘯重射的足球挾風破空而來，卻在觸碰女孩身軀的電光石火間，被陳硯周生生偏轉了軌跡擦身飛過。冰冷審視與針鋒相對的底色下，一抹隱秘的心軟與博弈，在綠茵場上無聲蔓延。

第2集：陳硯周因身體舊疾未能取得主治醫生的足球課許可，百般無奈下只得改選輪滑；派出所的一通電話調出當日監控，方令他看清扒手行竊的全部真相，徹底明晰自己先入為主的偏見何其荒謬。愧疚之下，陳硯周主動現身便利店試圖與鄭雨和解破冰，卻迎頭撞上女孩築起的冰冷心防。與此同時，生機獎評定與程秀琳教授實驗室的唯一本科生名額，成為兩人學業交鋒的新戰場；面試席間，面對缺乏實驗經驗的犀利發問，鄭雨坦蕩承認兩年來奔波兼職的辛酸泥淖。然而雙雄相爭終雙雙落選，繳清欠費後的鄭雨終於敢在母親病榻前短暫安歇，令夜守便利店意欲示好的陳硯周撲了個空；各自舔舐傷口的兩人，在隔日的簡短交談中才獲悉彼此皆被拒之門外。

校運會五百元獎金的消息，讓捉襟見肘的鄭雨毫不猶豫報名了極度考驗體能的冷門項目女子三千米。室友們偶悉賽日恰逢其生辰，捧著蛋糕與新鞋滿心歡喜為其慶生，背負過多重擔的鄭雨卻封閉心門，不敢輕易承接這份沈甸甸的善意與禮物。得知消息的陳硯周暗自頂替同窗擔綱終點志願者，只為在賽場近身照看；烈日紅道之上，鄭雨憑藉一股近乎自戕的執拗頑強死磕專業跑手李箏，衝線之際整個人體能徹底透支、乾嘔不止險些虛脫暈厥。在一片喧囂沸騰的終點線前，默默守候的陳硯周快步迎上前去，滿目心疼與擔憂在沈默中肆意蔓延，二人彼此試探的命運軌跡，終在力竭的喘息與奔跑中悄然貼近。

第3集：陳硯周向裁判據理力爭為受套圈干擾的鄭雨力挽亞軍榮譽，無意間查閱賽程，方震驚獲悉她竟是在拼盡全力跑完1500米後，無縫銜接再戰3000米極限長跑，這才明白衝線之際女孩面色如紙、幾近窒息乾嘔的慘烈真相。醫務室內，陳硯周循著那雙陳舊的黑色帆布鞋前來送藥，面對女孩早已備好的藥品，只得嘴硬掩飾關切，借輪椅一路護送，更在簽字途中察覺到鄭雨操縱輪椅時異於常人的熟稔與辛酸。然而回歸日常，生計的重軛依舊步步緊逼：宿舍內因拒收生日贈禮而引發室友賭氣冷戰，食堂中面對大四學長的示好搭訕，鄭雨更是一心撲在招攬論文代潤色兼職上，逼得對方斥其荒唐；家教兼職時，僅因回覆陳硯周消息一分鐘，便遭跋扈僱主當場掀翻手機羞辱，鄭雨亦只能麻木以延時十分鐘的代價息事寧人。

另一邊，小組作業中同組組員陽奉陰違，孫東超更是公然甩手推諉、反向逼索跑腿，在圖書館引發眾人側目，這令冷眼旁觀的陳硯周徹底讀懂了鄭雨曾言「組隊皆為累贅」的防備與孤勇。看破局勢的陳硯周主動出擊，以高標準付費翻譯《植物學周刊》投稿論文為由向鄭雨遞出橄欖枝，並聯手向亞楠老師申請合組；鄭雨果斷退群斬斷吸血搭檔，任由惡人先告狀的組員被明察秋毫的導師當場訓斥。二人配合默契，依託軟體實時推進論文潤色與小組課題，陳硯周更順勢邀約鄭雨組隊出征「卓越杯」競賽，爽快承攬全額耗材與報名重負，於報名截止壓哨破局。而就在借書研討之際，鄭雨赫然在扉頁間發現陳硯周竟是周觀棋的親生弟弟——那個曾在多年前如一束微光破開幽暗、徹底重塑鄭雨整個人生志向與專業選擇的靈魂舵手。生活的泥濘與學業的交鋒之上，命運的機緣巧合將二人深鎖於一場宿命般的相逢之中。

第4集：班級募捐風波中，孫東超譏諷冷眼旁觀的鄭雨，反被鄭雨面無表情亮出的收付款碼戳破吝嗇面具；謝宇狄當眾霸氣認領兩份表格替鄭雨墊付，將偏愛昭告天下，而面對孫東超的狂言挑釁，陳硯周面無表情自背後暗撞敲打、冷冽護短。輪滑期末考搭檔順利收官，陳硯周展示手肘瘀痕笑言「偷偷努力」，鄭雨卻因無心提及「狀元哥哥」周觀棋，生生踩中了陳硯周最不可觸碰的逆鱗，換來少年驟變的冰冷神色與尖銳排斥；深夜論壇跟帖赫然揭示周觀棋已在實驗室外出時因車禍身亡的慘痛真相，令鄭雨震驚難抑。期末大考步步緊逼，鄭雨咬牙在便利店與複習間瘋狂周旋，因長年食用宿管冰箱中過期的飯糰果腹省錢，終在最後一門免疫學大考中引發劇烈腹痛；而在暗流湧動的考場內，一團不知由誰拋向陳硯周的紙團，已悄然埋下了撕裂平靜的致命火種。

考後導師傳喚鄭雨填寫貧困生複核表，並暗中探詢紙團真相，陳硯周雖再度空降榜首，成績卻因作弊舉報被校方緊急凍結，室友更示警此案恐波及「卓越杯」參賽資格。面對鄭雨開門見山的求證質疑，遭疑清白的陳硯周羞怒交加，決然提出在卓越杯中劃清界限、各自為戰；雪上加霜的是，鄭雨昔日帖文意外爆火，引來滿屏惡意揣測，不僅翻出亡兄舊痛，更扣上「憑周觀棋私相授受進實驗室」的莫須有罪名。目睹詆毀暗自垂淚的陳硯周旋即發現帖子被封，反被同窗質疑為校方偏袒包庇。電腦損壞的鄭雨奔赴舊實驗室，如期在暗處尋獲陳硯周口嫌體正直留下的備用鑰匙；未料在內休憩的陳硯周，卻將她與債主通話時脫口而出的「陳硯周作弊搶走生機獎」一字不漏聽入耳中。傷痕與隔閡深重交疊之際，謝宇狄驀然現身攔下鄭雨，以一句直戳要害的詰問，將免疫學考場背後的暗鬼推向了水落石出的邊緣。

第5集：謝宇狄向鄭雨揭穿考場作弊的荒誕真相——孫東超窺準考場監視器故障的死角，原欲拋擲紙團構陷鄭雨，未料手滑失準反將陳硯周推向風口浪尖；在鄭雨陪同下，謝宇狄果斷赴輔導員處指證真兇，令這場莫須有的舞弊冤案水落石出。與此同時，遺落在實驗室的貧困生複核表被陳硯周拾獲，將鄭雨母病負重、債台高築的慘烈現狀全盤攤開於他眼前。循線赴院複查的陳硯周提著果品探視，自熱心的同房楊姐口中，方驚覺鄭母已呈植物人狀態多年，亦終於切身讀懂了女孩拼死爭奪生機獎背後那份近乎溺斃的絕望。當被催債人圍堵狂追的鄭雨慌不擇路撞上計程車時，陳硯周不動聲色地以一句「順路」護全了她搖搖欲墜的尊嚴，一路將她送達便利店。

為解燃眉之急，鄭雨不得不四處奔波抗爭：面對前任家教僱主扣押四十小時酬勞兼偷錄私隱的無恥勒索，她寸步不讓強勢反制，以硬碰硬討回血汗錢卻也痛失生計；弟弟江勉暗中探望，以善意謊言借父親之手為長姊修復損壞的電腦，轉身卻將父親所贈手套狠心棄擲，被學生高興熱心拾回。經機構引薦，鄭雨覓得新家教工作，縱然高興叛逆揚言逼退，溫和慈厚的僱主卻破格多付了四十分鐘的延時酬勞，這份久違的體面與善意反教受盡苛待的女孩無所適從。

回到病房，楊姐轉贈的折疊病床無意間洩露了陳硯周搬運相助、暗中守候的溫柔足跡，教鄭雨心緒微瀾。然而命運未曾給她半分喘息，為多賺微薄薪資，鄭雨咬牙在便利店連軸大夜；深夜一名酒醉惡徒因不滿鄭雨警惕戒備的眼神，於門外陰鷙蹲守至她交班下班，趁著四下無人借酒行兇暴起施暴。手機翻飛砸落長街，重擊之下的鄭雨抱頭蜷縮於冰冷死寂的暗夜泥濘中，毫無還手之力，任由無妄的毒打將她殘存的微光生生碾碎。

《今天是太陽雨》6-10集分集劇情

第6集：面對酒鬼拳腳相加的肆意施暴，蜷縮在地的鄭雨瞥見頭頂完好的監視器，竟咬牙低吐「廢物」激怒對方狠下重手，用肉身的劇痛換取鐵證如山的畫面；及時路過的陳硯周疾呼衝出喝退暴徒，而驚魂未定的鄭雨卻展現出近乎殘酷的理智，迅速拷貝監控視頻、拍攝傷痕存證，並讓陳硯周協助拍下頸後觸目驚心的掐痕。雨幕漸起，陳硯周滿心期冀同撐一把傘的溫情，鄭雨卻極度現實地抱出五十八元一把的雨傘向他推銷，在啼笑皆非的市井算計中拉開距離；陳硯周無奈買下雨傘，又在二手平台上悄然拍下她發布的香水，在填寫的生日一欄意外收穫女孩一句素昧平生的「生日快樂」。憑藉拾獲的工牌，鄭雨強勢逼令施暴酒鬼賠付一萬八千元私了，而靜坐身後適時起身的陳硯周更以無聲的威懾掐滅了對方的反撲囂張。

然而催債人如蛆附骨追至病房，在清償兩萬五千元後仍得寸進尺、步步緊逼，被逼入絕境的鄭雨瀕臨精神崩潰，攥起花盆碎片正欲拼死相刺，陳硯周與護士及時趕到驅逐地痞，更放緩語調、溫柔自她染血顫抖的指間一點點取下銳利碎片。因風波遲到便利店的鄭雨遭遇店長厲聲斥責，委屈崩潰反擊之際，忽見店長患有自閉症的幼子，那一瞬間所有尖銳化為深重的共情與沈默。柳暗花明之際，陳卉梅正式聘請鄭雨擔任高興的寒假家教，便利店長亦默許留職，給予了她喘息之機；隨後陳硯周自亞楠老師口中得知，謝宇狄挺身澄清全因鄭雨奔走相助——即便這意味著她親手推開了唾手可得的生機獎。震動不已的陳硯周登門致謝並就昔日越界行徑真誠致歉，鄭雨亦放下心防，二人以「戰友」之名立誓並肩出征「卓越杯」競賽。課後，為送還被頑皮學生高興悄悄塞回書包的測驗試卷，鄭雨順著導航尋至高興的舅舅家，門扉拉開，迎頭撞見的竟又是陳硯周。

第7集：鄭雨前往十四棟為高興補送測驗卷，意外撞見陳硯周，方知桀驁叛逆的高興竟是陳硯周的表妹，此處正是陳家宅邸。席間陳硯周留鄭雨共進晚餐，明明對雞蛋嚴重過敏，卻為了維持融洽默默吞下番茄炒蛋，任由雙臂泛起暗疹亦未置一詞；更令鄭雨驚駭的是，周母自陳硯周衣袋翻出周觀棋的學生證，眼中竟是一片陌生的茫然。隨後高興吐露實情——六年前周觀棋車禍殞命，周母因痛失愛子大病失憶，舉家默契瞞下了長子存在的所有痕跡。公車站前，心潮起伏的鄭雨幾度欲發信探問，終因恪守「尚未及朋友」的界線而黯然刪除；除夕前夕，周母手機損壞，陳硯周出門送修再逢鄭雨，透過表弟江勉送還修復筆電時脫口而出的「陳硯周」之名，敏銳捕捉到女孩眼底閃爍的窘迫與羞怯。

除夕夜團圓飯桌上，奶奶因難平喪孫之痛拂袖而去，周母的自責更令陳硯周如坐針氈，藉取手機抽身離席；而在江海興陰暗的維修店內，鄭雨亦迎來了一場痛徹心扉的人倫審判。嗜賭成性的舅舅江海興非但不念除夕溫情，反倒惡毒詛咒病榻上不省人事的鄭母，徹底踏破鄭雨的底線；女孩厲聲揭露其當年若非生母代扛賭債斷腿抵罪、祖宅更遭霸佔的醜惡舊賬，將滿腔屈辱化作字字誅心的控訴。這一夜，陳硯周與鄭雨在寒風中毫無保留地撞破了彼此最隱秘難堪的家庭瘡疤，痛楚在此刻化作深沉的共鳴與理解；陳硯周主動伸手相握言和，橫亙在兩人之間的冰霜徹底消融，自並肩作戰的盟友悄然蛻變為走入彼此靈魂深處的同路人。

年節過後「卓越杯」烽煙驟起，提早返校的室友們帶來久違的校園溫暖，鄭雨與陳硯周亦摩拳擦掌步入決賽賽場。然而命運的惡意再度橫生枝節——鄭雨在評審席上赫然發現，當日在便利店外將其痛毆致傷的酒鬼蔡榮根，竟搖身一變以最大贊助商「寧聲生物科技」代表的身份赫然端坐台前。深知當初那一萬八千元私了賠償必教心胸狹隘的小人懷恨在心、更將化作抹殺二人心血的惡意絆腳石，可背負著生機獎榮譽與陳硯周心血的鄭雨沒有半分退路；在山雨欲來的窒息威壓中，女孩深吸一口氣挺直脊樑，毅然邁步踏上風雲莫測的競賽展台。

第8集：「卓越杯」賽場之上，鄭雨無懈可擊的匯報背後籠罩著難以言說的愁雲；陳硯周在二手平台秘密拍下的香水因填錯地址被亞楠老師誤送至賽場，少年暗自慶幸險避穿幫，而蔡榮根的骯髒算計已接踵而至。在嚴苛搜檢並逼令鄭雨手機關機後，蔡榮根以替江老闆之子鋪路奪獎為由，開出五萬元巨額封口費誘逼鄭雨以「代寫項目」自我抹黑退賽；面對手機屏上如催命符般的醫院欠費簡訊，重負壓身的女孩在現實深淵的邊緣劇烈動搖。另一邊，回會場尋找感謝卡片的陳硯周敏銳地透過董事長葉聲的展板立牌洞察端倪，火速追上公車，以一句「努力絕不會白費」的篤定力量生生拉回了險些妥協的鄭雨。在老實驗樓的密談中，陳硯周更點醒了鄭雨曾受葉聲資助的淵源，精準戳破蔡榮根急於中飽私囊的險惡用心。在暗中聯絡並取得葉聲查證後，鄭雨隻身赴員工食堂與蔡榮根對質，蔡榮根自鳴得意命其交出手機查驗，卻驚恐發現手機並未錄音，而是正處於與葉聲董事長通話的實時免提中；氣急敗壞的蔡榮根揮動保溫杯砸傷鄭雨手臂並當眾造謠抹黑，鄭雨反手將整盤飯菜狠扣在其臉上，聞聲奔至的陳硯周更是奪過杯中烈性白酒直潑蔡榮根雙目，教心懷叵測的惡徒在刺骨灼痛與慘叫中自食惡果。

風波落幕、寒假將盡，在表妹高興的苦苦央求與陳母陳卉梅的默許掩護下，陳硯周帶著鄭雨與高興踏上前往海濱的短途旅程。行駛的班車上，誤以為高興熟睡的陳硯周隔著座位與鄭雨低語交談，迫使夾在中央的高興無奈戴上耳機裝聾作啞，撞破「秘密」的兩人後知後覺陷入窘迫而甜蜜的默契靜默。遠離了充斥著債務、兼職與算計的泥濘日常，漫步海灘的鄭雨在奔湧的海浪與鹹澀的海風中，終於卸下了層層武裝與防備，展露出發自心底、久違而動人的燦爛笑容；古靈精怪的高興看破了二人眼底流淌的隱秘情愫，主動舉起相機為並肩立於海天交界處的他們定格下一幀珍貴的合影。

第9集：海邊快門摁下的電光石火間，陳硯周下意識轉頭凝望鄭雨的側顏，將未訴之於口的深情悄然定格；鄭雨破天荒裁出合照發布朋友圈，面對陳硯周「未曾出鏡便不點贊」的打趣，平添幾分隱秘的青澀與悸動。高興得知出遊實為鄭雨爭取的嘉獎，嘴硬心軟地主動要求將補習延長至高考，而探視母親的江勉亦意外自朋友圈發現長姊的學生正是為自己拾回手套的女孩；歸校深夜，面對許方梨與劉霖霖晚歸險遭處分的危機，鄭雨冷靜施援化解風波，教長久疏離的宿舍芥蒂在患難中徹底消融。

翌日生科院進山開展野外實踐，鄭雨刻意迴避陳硯周身側的空位，亦敏銳點破謝宇狄刺探其行蹤全因同窗莊寧的通風報信。分組採集中，陳硯周張羅起夜間「燈誘」實驗，引來亞楠老師昔日看星反遭蟲咬分手的打趣提醒；然而浪漫表象之下，謝宇狄多年來對莊寧病態霸凌與逼迫竊取標本的醜惡行徑全面浮出水面。入夜，莊寧託病避開燈誘、被迫赴約送餐，在被盤問時道出「鄭雨並不喜歡你」的實話，瞬間引發謝宇狄狂怒施暴；在活動室將莊寧痛毆反鎖並奪走手機後，謝宇狄偽造訊息誘騙鄭雨深夜隻身趕赴荒僻的露營基地。幽暗的山林密境深處，一場滿懷惡意的危險伏擊悄然拉開黑幕。

第10集：露營基地深夜漆黑，失聯的訊號與緊閉的關機提示令鄭雨心生不祥，隻身提著手電筒闖入廢棄山林尋找莊寧；一路尾隨護衛的陳硯周適時現身，兩人在清冷的廢棄營地相守避險直至天明。拂曉歸營之際，迎面撞見謝宇狄遊蕩的身影，鄭雨眼疾手快將陳硯周推入暗處避嫌。回到寢室，面對莊寧閃爍其詞的「活動室睡著」謊言，鄭雨自宿管阿姨手中取回遺落的手機，瞬間洞悉好友曾遭謝宇狄殘忍反鎖霸凌的慘烈真相。在午後的班級遊戲中，鄭雨執掌水球投擲，當眾指名滿心自得的謝宇狄充當靶子；在謝宇狄尚沉溺於被「青睞」的盲目歡欣時，鄭雨眸光如刃，將滿腔怒火化作毫不留情的水彈狂轟，最後一記更是重重爆碎在謝宇狄臉上，令其顏面掃地，教背後垂淚的莊寧在無聲的快意中獲取了救贖。

劇烈活動與山間寒氣令陳硯周高燒至三十八度六，體力不支的他乘車就醫時沉沉倒在鄭雨肩頭。在簡陋的鄉鎮衛生院內，醫生提及的抗過敏藥史，猝不及防揭開了陳硯周嚴重的雞蛋過敏體質——鄭雨驟然明白，那日在陳家餐桌上被他掃得精光的那盤番茄炒蛋，背後藏著一記「不願教做菜之人失望」的極致體貼。輸液期間，瞥見謝宇狄來電的陳硯周誤以為鄭雨即將抽身離去而滿心失落，未料昏睡醒轉時，女孩正靜默坐在門外就著筆電與生物公司協調數據，只為護他不被雜音驚擾，默默守護至點滴落盡。

野外實踐在眾人審視的目光中收尾，莊寧試圖以「反目」為由切斷謝宇狄的窺探，卻反遭狡詐的謝宇狄輕易看破。實踐結束後，陳硯周前往醫院複查，如常買了飲品探望鄭母與同房楊姐；然而就在他轉身抬頭的剎那，病房門扉幽暗處，謝宇狄竟不知何時如幽靈般陰冷佇立，一雙滿含陰鷙與戾氣的雙眸死死鎖定在內室病榻之上。蟄伏的惡意化作冰冷的獠牙，將最不堪觸碰的脆弱軟肋徹底暴露於毒蛇的凝視之下。

《今天是太陽雨》11-15集分集劇情

第11集：醫院偶遇謝宇狄令鄭雨心生戒備，她一方面向主治醫生求證愛心病床申請，一方面在病房抽屜中發現胞弟江勉留下的兩百元溫情，在生活的重壓下得獲片刻慰藉。與此同時，遭水球當眾羞辱的謝宇狄惡意滋生，企圖挑撥離間，在陳硯周面前誣指鄭雨借款數萬且過河拆橋；未料心如明鏡的陳硯周三言兩語便拆穿其早已被清償的債務謊言，更以一句「唯有心胸狹隘之人，才會認定信任與維護僅限於情侶」冷諷反唇相譏。不甘罷休的謝宇狄趁隙潛入病房偷拍鄭母照片謀劃死局；而察覺異樣的鄭雨在洗手間逼出莊寧崩潰的泣訴，揭開了多年來謝宇狄以「救贖施恩」為偽裝、行精神打壓與家人威脅之實的恐怖霸凌，該段對話意外被同班同學聽聞並曝光於校園論壇，令其表面「老好人」的虛偽畫皮隱現裂痕。

校園義賣會當日，謝宇狄將卑劣報復推向極致——在未經許可下，他徑自將鄭雨植物人母親毫無尊嚴的病容投射於巨幅大螢幕之上，假借「募捐善舉」之名，當著全校師生的面肆意剖開鄭雨最深沉的家世創傷與貧瘠泥淖。面對這場披著偽善外衣的公開凌遲，強撐多年的自尊與防線被生生踩碎，鄭雨僵立台上淚落如雨、萬念俱灰。千鈞一髮之際，陳硯周眼底迸出滔天烈怒，果斷扯斷全場總電閘掐滅屈辱的屏幕，於昏暗混亂中如雷霆般衝上展台，揮動鐵拳將謝宇狄狠狠砸翻在地；二人激烈扭打驚動視察領導，論壇風向亦隨即全面引爆，全網同聲唾棄謝宇狄霸凌與侵犯隱私的惡行，徹底擊碎其苦心經營的偽善面具。

風波過後，面對亞楠老師的關切探詢，傷痕累累的陳硯周神色冷峻，字字篤定道出「家人是底線，我只是替她做了她想做的事」。牽掛其傷勢的鄭雨一路尋至舊實驗室，正撞見疲倦昏睡的少年；清醒之際，鄭雨心疼地俯身為他臉頰與唇角的創口細細敷藥，在昏黃幽微的空氣中，近在咫尺的呼吸與彼此劇烈失控的心跳如暗潮洶湧。深陷在難以言喻的極致曖昧與滾燙情愫中，慌亂無措的鄭雨只得倉皇藉「洗手」之名抽身而逃，而在這場撕裂尊嚴的長夜盡頭，兩顆在風雨中緊扣的心魂，已然越過「戰友」的界線，轟然共振。

第12集：校園跑腿兼職途中，陳硯周見鄭雨單手控車兼顧手機險象環生，便主動騎車載她同行，鄭雨難得展露笑顏打趣早知便多接幾單。與此同時，長年忍氣吞聲的莊寧終於鼓起勇氣遞交舉報信，連同活動室監控與鄭雨提供的聊天記錄，鐵證如山坐實了謝宇狄長期霸凌及長達三年跟蹤騷擾、侵犯隱私的惡行；校方當即對謝宇狄作出退學處分並移交警方，前來接人的謝父面對在奧迪車內瘋狂自扇耳光的兒子始終面無表情，令這場扭曲的家庭壓迫更顯陰森。鄭雨亦向陳硯周道出隱情，昔日初入大學時謝宇狄曾「協助」安排母親轉入濟恆醫院並借款數萬，迫於恩情債她才被迫隱忍騷擾，直至還清欠款果斷拉黑，未料對方竟轉頭脅迫莊寧充當眼線；陳硯周聽罷默然良久，唯餘悔恨當日拳頭揮得太輕。

風波過後，一場春雨將宿舍四人徹底凝聚，鄭雨與劉霖霖、許方梨先後撐傘赴雨中接應莊寧，隔閡盡消。週末宿舍聚餐席間，微醺的許方梨卸下心防，鄭雨亦首度敞開心扉，坦白當初拒收飯糰與生日禮並非冷漠，而是貧瘠的現實令她無力承擔維繫友誼的代價；莊寧更道出當初匿名在二手平台低價轉賣電腦、只為保全鄭雨自尊的隱秘善意。散席夜雨中，陳硯周撐傘前來接應，被醉酒的許方梨指著鼻子控訴「運動會連水都不給的壞人」，而少年卻毫無掩飾地偏心護著鄭雨上車，任由旁人淋雨奔走；看破心意的劉霖霖與莊寧默契起鬨，促成二人在同一柄雨傘下並肩漫步歸校，暗湧的情愫已然昭然若揭。

另一邊，陳硯周在病房偶遇江勉並善意遞上名片，卻遭護姊心切的少年冷臉相向。經陳硯周提點，鄭雨向趙醫生求證後赫然揭開最後一層騙局——謝宇狄與康復中心主任根本毫無瓜葛，愛心病床完全是醫院體恤她家境絕境而特批，所謂「救命恩情」從頭至尾皆是卑劣謊言。而鄭雨始終不知的是，早在謝宇狄出現之前，陳硯周便曾在無人的樓梯間撞見背對著他痛哭失聲的她；彼時未見其容的少年，早已悄然合上門扉並掛起「正在維修」的告示牌，以最克制溫柔的靜默，替她守住了搖搖欲墜的脆弱與尊嚴。

第13集：李亞楠老師欲勸陳硯周轉攻癌細胞研究卻遭婉拒，轉而託付鄭雨從旁遊說，重情守界的鄭雨卻選擇尊重其志向。食堂偶遇之際，鄭雨正與段盛揚師兄洽談邱興平教授的畢業課題，瞥見陳硯周與付瑜師姐同行用餐；事後陳硯周特赴舊實驗室坦誠解釋，道出付瑜即將赴美深造，更是昔日自己突發心肌炎昏厥於實驗室時，及時呼救保住他性命的恩人。

外語學院錢依文聚餐引薦潛在客戶席間，偏巧撞上付瑜的慶功宴；素來嫉恨陳硯周的顧鳴漢趁陳離席之際藉酒肆意詆毀，路過的鄭雨怒不可遏，端起水杯便朝顧鳴漢當頭潑去，面對暴怒欲動手的顧鳴漢，陳硯周疾步趕至將她牢牢護在身後。並肩離席的夜色裡，陳硯周首度剖白心底最深沉的血色執念——當年大貨車撞擊致兄長周觀棋殞命、母親痛極失憶，無力償還這份虧欠的他，才執意走進生物實驗室，試圖將自己活成「另一個周觀棋」。洞悉一切的鄭雨隨即向亞楠老師索取研究所信箱，決意助他掙脫心魔枷鎖；而另一邊，高興求代寫數學作業遭鄭雨拒絕後轉尋江勉，反被隱瞞姊弟關係的少年狠宰四倍高價。

為當面道一聲謝，陳硯周假託返家誘鄭雨赴舊實驗室照料擬南芥，二人在漆黑樓道鬥嘴拉扯，少年強勢拉住她的手引領閉眼摸黑下樓，暗夜中的觸碰教心旌悄然搖曳；他更豪擲十箱礦泉水「收買」許方梨，只為杜絕對方在鄭雨面前再提自己半句壞話。隨後鄭雨拜見邱興平教授，意外發現竟與陳硯周、畢德正同組攻堅課題；然而目睹並非外語學院的段盛揚頻頻對鄭雨殷勤關照，向來冷靜自持的陳硯周眼底瞬間燃起濃烈的危機感與酸澀醋意。

第14集：陳硯周追問鄭雨與段盛揚密談半日的緣由卻遭守口如瓶；實則陳硯周受邱興平教授之邀加入實驗室，本就是衝著「卓越杯」課題與她而來。因專注實驗而辭去便利店兼職的鄭雨，臨別時收穫了店長一聲溫厚的「加油」，卻始終不知沉默寡言的店長曾為方便她伏案趕寫論文，特意備下的那條加長插座，隨著她的離去亦悄然完成了無聲的使命。另一邊，陳硯周藉高興家教之機頻送外賣示好卻被鄭雨退單劃清界線；午間遭拒後更親眼目睹鄭雨與段盛揚在漢堡店相談甚歡，令少年心底醋海翻波、神色陰鬱。察覺其反常的鄭雨向室友傾訴困惑，鬼靈精怪的室友們遂故意在陳硯周面前拋出「鄭雨將赴外語學院聯誼會」的假消息暗中試探。

與此同時，高興與江勉在跑操時間交接代寫作業時被教務主任逮個正著，雙雙被迫傳喚家長。陳硯周正欲向鄭雨求證聯誼會一事卻遭不識趣的畢德正打斷，隨即目送接獲高興求助電話的鄭雨匆匆離去，痛心誤以為她真去赴約。未料高中校園內上演了一齣令人啼笑皆非的戲碼——代高興充當家長的鄭雨，與受江勉所託前來的陳硯周迎頭撞個正著，各自替對方的親人擔起了長輩之責。震驚過後，慶幸她並未赴約的陳硯周頓時眉開眼笑，這場代寫風波最終以一萬字檢討書收場。事後聚餐席間，心直口快的高興好奇詢問鄭雨與江勉為何不同姓氏，陳硯周眼疾腳快在桌下輕踢示意表妹閉嘴；見難得相聚的姊弟倆有話要說，體貼入微的陳硯周更刻意支使高興前去加菜拖延時間，在煙火溫情中默默護全了這對姊弟珍貴的相處時光。

第15集：酒量淺薄的鄭雨一杯未盡便已醺然醉倒，酒後吐真言直誇陳硯周今日衣著帥氣，聽得少年心花怒放。極具眼色的高興隨即拉著江勉護送自己返家，不再直呼其名，同為單親家庭的兩位少年在天然的親近感中並肩離去，將靜謐夜色留給二人世界。醉態可掬的鄭雨既怕晚歸遭宿管扣分影響獎學金，又因未帶證件無法入住酒店，陳硯周遂寵溺地將人背起帶回自己家中。漫漫歸途上，伏在少年寬闊背脊上的鄭雨喃喃傾訴滿腹心事，面對陳硯周「不知如何是好、需自行想法子哄人」的打趣，微醺的女孩竟在下一秒俯身主動吻上了他，於夜風中印下了一記滾燙而猝不及防的悸動。

翌晨醒轉，置身陌生房間的鄭雨一眼認出書桌上那瓶熟悉香水，陳硯周亦坦然承認自己正是當初二手平台上的買家；正當他體貼替落枕的鄭雨舒緩頸部時，恰被買菜歸來的陳家父母撞個正著，長輩滿眼看熱鬧的揶揄神情令兩人窘迫不已。盛情難卻留下用午膳，見餐桌再度端出番茄炒蛋，深知陳硯周雞蛋過敏的鄭雨不動聲色地謊稱自己最愛此菜、默默包攬護他周全；飯後並肩返校的背影，亦教身後的周母笑嘆兒子終到了戀愛年紀。重返實驗室，畢德正已備齊護肝片、維生素與速效救心丸誓言痛改前非、全心「肝」實驗，而段盛揚亦前來叮囑為週日導師壽宴籌備賀禮，鄭雨則坦言屆時未必得空。

三人組首度留守至最後離去，膽小如鼠的畢德正硬拉著兩人護送如廁，更順勢厚著臉皮同行挑選導師賀禮，無情粉碎了陳硯周精心盤算的二人世界。採買途中，陳硯周屢屢試探暗示昨夜的親吻，卻無一例外被毫不知情的「二愣子」畢德正生生打斷，只得無奈作罷。壽宴席間，導師舉杯後便識趣離席讓學生盡興；候餐玩起「沒做過便折手指」的遊戲時，面對「接吻」一題，鄭雨猶疑片刻後竟毅然折下了手指。聯想起清晨她的反應，瞬間洞悉女孩實則記得昨夜一切、卻刻意裝作失憶否認的陳硯周，心底頓時湧起陣陣難以言喻的失落與慍怒。

《今天是太陽雨》16集分集劇情

第16集：討債的吳發二人尋人不獲，轉而向江海興逼問鄭雨下落；尚存一絲良知的江海興並未出賣外甥女，反勸二人莫向窮學生急於逼債，未料他們仍在江勉房中翻出印有「清宜科技大學」字樣的購書信箋。二人循線摸至校門口便利店商議堵人，恰被店主聽見並急電示警，接起電話的卻是陳硯周。陳硯周毫不猶豫趕赴校門替鄭雨墊還一萬元債務，隨後收到簡訊趕來的鄭雨只能先轉出手中僅餘的微薄積蓄；在心上人面前驟然生出的敏銳自尊心，亦悄然揭開了她此前刻意裝作遺忘醉酒初吻的窘迫隱衷。與此同時，陳硯周投稿的論文遭期刊無情拒稿且未予修改機會，面對亞楠老師改投低階刊物的建議，他卻執拗堅守底線，誓要打磨重投這道極低通過率的學術天塹。

獲悉當日乃陳硯周生辰，鄭雨在室友鼓動下鼓起勇氣備禮相贈；殊不知陳硯周外婆送來芒果之際，滿眼心疼道破外孫多年來為顧全失憶母親，年年被迫提前兩日慶祝這場「假生日」——只因他真正的誕辰，恰恰重合了兄長周觀棋車禍殞命的血色忌日，這場錯位的慶典既是對母親的溫柔庇護，亦是少年無聲的自我逃避。不知內情的鄭雨深夜送上祝福，換來的卻是陳硯周眼底深不見底的荒涼與一句「沒什麼好快樂的」。翌日真正的生辰，將校服外套遺落陳家卻諱言緣由的高興刻意避而不往，向來循規蹈矩的陳硯周則破天荒曠課獨赴墓園祭奠亡兄；歸家後雖收獲父親心照不宣的生辰贈禮，面對依舊恍若未覺的母親，少年心底終究難掩陣陣失落。

另一邊，早年痛失二十八歲愛子的拾荒大姐一番「人總要向前看、莫獨自扛下所有重擔」的肺腑之言，令周母陷入深沉思索，隨後二人結伴前往滿獲果園採摘散心。憂心陳硯周反常曠課的鄭雨尚在猶豫是否致電問候，便接獲錢依文邀約兼職陪拍，二人搭乘二十四路公車駛向同一座滿獲果園。傍晚實驗告一段落，陳硯周撥通母親電話詢問是否平安抵達，未料話筒彼端竟驟然炸響一聲刺耳欲裂的緊急剎車巨響，緊接著通話便在死寂中戛然而止——命運的陰霾再度撕裂平靜，將所有人的心弦瞬間懸至崩斷邊緣。

《今天是太陽雨》播出更新時間｜最新追劇日曆

《今天是太陽雨》電視劇幾時播?《今天是太陽雨》於11月6日播放，一共有24集，由湖南衛視、芒果TV、NETFLIX播放。

《今天是太陽雨》演員

楊超越 飾 鄭雨

生物系三年級的學生，沉默、獨立，性格中帶着幾分尖銳。家庭條件艱苦，依靠獎學金和補助金維持學業，通過兼職自給自足。家庭的不幸使她早熟，父親去世，母親成植物人，弟弟也因車禍聽力受損。帶着弟弟寄居於舅舅家，獨自面對生活的重重困難。

楊超越 飾 鄭雨（wiebo@今天是太陽雨官微）

董思成 飾 陳硯周

生物系三年級學生，家境富裕卻內心孤獨，外表冷漠，內心温暖。哥哥的意外離世促使他決心進入生物系完成兄長遺願。接受心臟手術後休學一年，這讓他與鄭雨成為了同班同學。陳硯周以往的行動動力源自對哥哥的懷念，直到遇見鄭雨，他開始學會為自己而活。

董思成 飾 陳硯周（wiebo@今天是太陽雨官微）

孫寧 飾 謝宇狄

孫寧 飾 謝宇狄（wiebo@今天是太陽雨官微）

李雨真 飾 許方梨

李雨真 飾 許方梨（wiebo@今天是太陽雨官微）

劉佳璽 飾 高興

劉佳璽 飾 高興（wiebo@今天是太陽雨官微）

張思敏 飾 莊寧

張思敏 飾 莊寧（wiebo@今天是太陽雨官微）

肖添仁 飾 江勉