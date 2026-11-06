宣萱嘆《騙中傳奇》拍得最辛苦　與古天樂未能見證張家輝上紅館

宣萱今日（6/11）出席健康產品活動，就近日重播與張家輝合作的《騙中傳奇》，宣萱覺得劇集拍攝過程是開心，但就非常辛苦，更辛苦到要集齊四人（聯同張家輝、錢嘉樂、苑瓊丹）直踩監製房投訴，爭取休息時間。另外，張家輝正式宣布於明年2月6日至8日（大年初一至初三）首度進軍紅館，舉行一連三場《張家輝大娛樂騷》，宣萱表示從Threads得知，但就無緣見證︰「年初一、二、三不在香港，我同古生（古天樂）要去拉斯維加斯開騷。」

宣萱就近日重播與張家輝合作的《騙中傳奇》，宣萱覺得劇集拍攝過程是開心，但就非常辛苦。（許育民 攝）

張家輝預告到時將有驚喜的爆笑演出，而在舞台效果、演出安排亦有特別巧思。（IG@nickcafe1202）

《騙中傳奇》拍到集體抗議 每晚瞓兩粒鐘直踩監製房

在張家輝隔空要求下，TVB近日深夜重播《騙中傳奇》，而網民亦率先重溫當中情節，包括張家輝去劫獄但冇帶鎖匙。問到宣萱該段對白是否爆肚？「呢個真係唔記得，我係記得當日拍得好辛苦，辛苦到要四個組團（宣萱、張家輝、錢嘉樂、苑瓊丹）上監製房傾偈。」事緣當時劇集是邊寫邊拍，但編劇往往將四人放在同一場戲。「平時劇集會分開兩條線，咁一邊開工另一邊可以休息，但呢套因為成日一齊拍，搞到每晚瞓得兩、三個鐘，最後要向監製反映。」

網民亦率先重溫當中情節，包括張家輝去劫獄但冇帶鎖匙。問到宣萱該段對白是否爆肚？「呢個真係唔記得，我係記得當日拍得好辛苦。」（許育民 攝）

《騙中傳奇》當年平均收視有25點。（myTV SUPER）

宣萱揭30幾度著古裝暴曬之苦

最後訴求得到回應，當中包括少少「威脅」成份。「始終都係一個人，同你捱三日都要畀我瞓返半日嘛？如果唔係就『冧廠』（告病假停工），所以好快就分番開兩條線寫。」宣萱坦言自己習慣有問題就出聲，而當時是四位都覺得有問題。「記得要去東龍島拍外景，30幾度著古裝，塊反光板打埋嚟，四個都睜唔開對眼，瞇晒眼去演。所以最緊要訴求合理，合理就可以講。監製聽完都明，好快就有改動。」宣萱承認當年是勇猛一點，現在學識了用懷柔方式去表達。