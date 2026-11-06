三代同糖丨美魔女姚嘉妮驚喜壓軸空降　眼神凌厲疑成終極反派

無綫處境劇《愛·回家之三代同糖》11月6日晚播出的最新一集「世一男友」，劇情延續前晚（4日）一集「少爺們的戀愛」。之前高冠一（容天佑飾）拍攝戀綜節目時頻頻發脾氣，導致形象跌至谷底，幸得公關女友朱圓圓Emma（何依婷飾）在背後發功指導，高冠一才成功翻盤，更獲網民封為「世一男友」。而一直與朱圓圓「勢成水火」的嘉驄，得知女方為了高冠一，死頂玩「大膽遊戲」，因而對她產生憐憫之情。

在何依婷教路下，容天佑在鏡頭前盡顯好男人本色。（公關提供）

何依婷吞炸水曱甴、徒手抓田雞兼任由「蚯蚓淋身」

今集最大看點莫過於何依婷為了贏得容天佑的認同，豁出去挑戰各類「大膽遊戲」。面對令人聞風喪膽的「和味龍」（炸水曱甴），她強忍恐懼死頂硬吞，更扮食到津津有味；隨後要徒手捉田雞，何依婷毫不猶豫揭開鐵籠與田雞「零距離接觸」，只為將情信親手綁在田雞身上，送給容天佑傳情；來到「蚯蚓淋身」環節，就連競爭對手Erica（鍾晴飾）與Angel（王嘉慧飾）都嚇得大嗌退出節目，何依婷卻深呼吸後躺在地上的床墊，就算驚到雙眉緊鎖、雙手交叉緊抱胸前，依然咬緊牙關，搏盡無悔！

要徒手捉田雞，王嘉慧與鍾晴即刻唔玩，但何依婷「冇有怕」，並將情書綁在田雞身上，送給容天佑。（公關提供）

當得知要食「和味龍」，全場參賽者嚇到心都離，但何依婷頂硬上，仲要扮食到津津。（公關提供）

最後要被淋蚯蚓，何依婷終於扮唔到若無其事，驚到雙眉緊鎖、雙手交叉緊抱胸前。（公關提供）

Terry洞悉堅強背後的委屈

至於在劇中與何依婷組成歡喜冤家的Terry，雖然隨着劇情發展，何依婷與容天佑已譜出「一圓戀」，但不少觀眾依然希望何依婷與Terry這對「ET CP」有轉機。今集Terry得知一向刁蠻任性的何依婷，在容天佑面前收埋「公主病」，以及玩遊戲時受盡委屈，Terry的眼神和語氣均流露不忍與心痛。究竟Terry會否以第三者介入「一圓戀」？一定要留意《三代同糖》的劇情發展！

Terry知道何依婷受委屈，流露心痛眼神。（公關提供）

美魔女姚嘉妮壓軸空降

此外，劇集尾聲更有重磅驚喜登場！身為唐萬里（吳若希飾）與朱圓圓的師傅、同時亦是高冠一繼母的神秘角色Kamilla終於正式現身，由「美魔女」姚嘉妮飾演。不過，當她眼見徒弟與繼子打得火熱，竟然露出不滿眼神！究竟姚嘉妮會否是《三代同糖》的終極Big Boss？大家就要拭目以待。

姚嘉妮飾演Kamilla。（公關提供）

姚嘉妮飾演Kamilla。（公關提供）

何依婷甜蜜放閃直言「為愛淋蟲絕非真愛」

何依婷接受官方訪問時表示，為求效果逼真，劇組出動真田雞拍攝：「劇組Book咗七、八隻田雞，其中一隻仲瀨尿，哈哈。」問到日後若有機會參加戀綜，會否像角色般為愛情豁出去玩遊戲？何依婷笑言：「如果現實中玩遊戲要食和味龍同淋蚯蚓，我諗呢個愛情都唔係真愛，我相信老公一定唔畀我咁做，去證明我哋嘅真愛。」