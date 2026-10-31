三代同糖｜樊亦敏邱芷微走廊狂吼「死垃圾」　神還原港鐵大媽罵戰

無綫處境喜劇《愛·回家之三代同糖》10月30日晚播出第59集「冰糖葫蘆伴你Sing」，憑藉密集笑彈再次掀起全城熱話。除了劇中歌唱比賽高潮迭起，編劇更再度發揮「光速抽水」本色，將早前在網絡瘋傳的「港鐵車廂大媽大罵高EQ青年」事件100%搬上螢幕！由「龔喜」樊亦敏與「MOMO」邱芷微在走廊狹路相逢上演火爆罵戰，兩人手舞足蹈、神同步狂飆「死拉支（死垃圾）」，極具喜感的爆笑演繹迅速在討論區洗版，引來網民瘋狂截圖盛讚編劇「緊貼熱話走在最前線」。

劇情講述唐曹嘉冰（車婉婉飾）贏得高分後，在走廊被宿敵MOMO（邱芷微飾）狂嘲「黑箱作業」。（TVB）

早前有網民拍到大媽先罵一對母子，男生幫忙阻擋。（Threads@time_goes_on_well）

1名大媽大罵年輕男生，以洪亮聲音爆粗罵「死窮鬼」、「垃圾」。（Threads@time_goes_on_well）

大鬧：「你呢個死拉支……拉支……拉支……（死垃圾）！」（TVB）

手舞足蹈互指狂吼「死垃圾」 還原度高達100%！

賽後不忿落敗的邱芷微於後台走廊攔截嘉冰，怒轟比賽存在「黑箱作業」與造馬。眼見好友受辱，講義氣的樊亦敏第一時間挺身護花，與邱芷微當場爆發激烈口角，隨即上演了令全網捧腹的神級抽水名場面。

劇組近乎完美復刻了早前轟動全網的港鐵大媽罵戰短片。鏡頭前，樊亦敏與邱芷微各不相讓，兩人面部表情極度誇張，一邊激烈擺動身體、手指指步步進迫，一邊瘋狂重現網絡經典金句，一人一句連環狂吼「乞丐」、「你呢個死拉支……拉支……拉支……（死垃圾）」，將大媽語無倫次、發音不正的精髓演繹得惟妙惟肖。

神還原早前轟動全網的港鐵大媽罵戰短片。（IG@chelffy）

邱芷微直呼過癮

邱芷微在劇集播畢後隨即在社交平台發文，興奮分享拍攝當日的歡樂氣氛，大讚現場既熱鬧又好玩。邱芷微更感性透露，雖然自己與樊亦敏共同參演《愛·回家之開心速遞》長達9年，但原來多年來兩人從未真正同場上演過如此激烈且有發揮空間的直接交鋒，坦言：「未正式試過咁激烈啊！」並希望這次突破性的喜劇嘗試能為觀眾排解生活壓力。

同台長達9年首度正面交鋒。（IG@chelffy）

車婉婉抱恙唱出96分奪MVP

昨晚劇情圍繞熱烈展開的《當年好聲音》首輪淘汰賽，自詡為「人氣王」的MOMO（邱芷微飾）為搶風頭無所不用其極，企圖在舞台上壓制唐曹嘉冰（車婉婉飾）。幸得機智過人的龔喜（樊亦敏飾）暗中出手相助，反令心懷不軌的邱芷微當眾大出洋相、醜態百出。懷恨在心的邱芷微隨即設局陷害，導致嘉冰在賽前突發失聲陷入淘汰危機。

危急關頭，樊亦敏與唐芯（李茵彤飾）等人迅速集思廣益，嘉冰最終採納唐芯提出的破格奇招迎戰，成功在台上巧妙避開高音盲區。儘管未能全力發揮，嘉冰依然憑藉超水準表現斬獲96分全場最高分，強勢奪下該回合的MVP殊榮。