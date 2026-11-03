三代同糖｜沈可欣女僕裝強勢加盟　迎戰《李寶安》笑言零收視壓力

電視大戰烽煙四起，面對HOY首部原創處境劇《你的保安李寶安》來勢洶洶，無綫皇牌長壽處境劇《愛·回家》系列最新作《三代同糖》隨即緊急變陣調兵遣將！繼「三太」樊亦敏與「KC」歐瑞偉強勢歸隊搶客收效後，曾憑「Rebecca」一角深入民心的實力綠葉沈可欣，亦獲劇組力邀以全新常駐角色「楚瑠香（香姑）」加盟搶攻黃金檔。日前一眾演員更無懼年齡界限，破格換上俏麗女僕裝大開「女僕 Café」大放笑彈，同場小花羅毓儀更自爆感情線引發男友呷醋扭計，話題度瞬間爆燈！

《李寶安》開播一度打破電視台收視紀錄。（影片截圖）

《愛·回家之三代同糖》緊急變陣。(《愛·回家之三代同糖》截圖)

全新角色「楚瑠香」。（IG@janiceshum0312）

熟女自信對撼廿歲小花

在宣傳活動當日，劇組正式宣布開闢全新「女僕 Café」重頭副線，沈可欣聯同車婉婉、樊亦敏、羅毓儀及李茵彤等女演員，齊齊以黑白蕾絲女僕裝殺入將軍澳電視城，畫面極具視覺衝擊。面對同場年僅廿出頭的青春小花，沈可欣、車婉婉與樊亦敏三位資深熟女非但毫無遜色，穿起蓬蓬短裙反倒流露俏皮風趣與極致自信，大顯喜劇百變功架。劇中沈可欣將以「香姑」身份登場，與女主角車婉婉合演鄰居；車婉婉對這位新拍檔讚不絕口，直誇其演技老練穩陣，深信她與樊亦敏三位資深戲骨交手，必定能在處境劇掀起新一輪收視高潮。

以車婉婉的鄰居「香姑」身份登場。（IG@janiceshum0312）

三位完全展現出資深藝人的自信與百變功架。（IG@janiceshum0312）

極具視覺衝擊。（IG@cheyuenyuen1228）

毫無遜色。（IG@cheyuenyuen1228）

沈可欣零包袱回巢心態超Chill

回顧沈可欣早前告別《愛·回家之開心速遞》的日子，她一度放慢幕前步伐回歸家庭，主力照顧兩名幼兒，並化身賢內助協助演員老公楊證樺打理保安及製作公司業務，過著低調自足的少奶奶生活。今次獲無綫力邀回巢、以新角色強勢登場，被問到接棒登場會否背負沉重收視包袱，沈可欣展現極高EQ，笑言自己心態極度「chill」、毫無壓力；她直言只要能兼顧家庭、又有合適劇本角色，自己便十分享受為街坊帶來歡笑。

淡出幕前相夫教子兼打理公司。（IG@janiceshum0312）

羅毓儀化身萌系女僕Wasabi

同場化身萌系女僕「Wasabi」的青春小花羅毓儀（Yuki），透露劇中即將開闢全新感情線，屆時會有新男角色強勢介入。被問到對手是否現實中的正牌男友林俊其（Kris），她即笑言否認，透露男友得悉後大受打擊，更扭計要買模型。至於可會向劇組爭取讓男友加入？她更幽默笑言若男友此刻加入劇組，恐怕只能「介入做第三者」。

黑白蕾絲女僕裝。（FB@TVB 娛樂新聞台 TVB Entertainment News）

羅毓儀透露劇中即將開闢全新感情線。（FB@TVB 娛樂新聞台 TVB Entertainment News）

另一邊廂，客串演出的甄敏芳直言興奮，笑言自小睇《愛·回家》長大，加入劇組感覺如夢似幻，惟自覺與女僕裝不太合襯，初時有點壓力：「不過大家一齊着，就覺得無咁尷尬。」至於穎喬則表示做女僕是極大突破，因平日自己屬男仔頭性格，亦沒有高音聲線，笑言今次發掘了另一面，更希望能正式加入劇組，會加把勁勤練唱歌以外的演出技能。

甄敏芳直言興奮。（FB@TVB 娛樂新聞台 TVB Entertainment News）