康子妮揭與前夫林曉峰離婚後現狀　拍拖9個月即閃婚：結婚3日有咗

由伍詠薇與「廿四味」成員Brian（李凱賢）主持的HOY TV訪談節目《九運會客室 2》，近日邀得康子妮（曾改名：康滎舫）作客暢談近況。節目中，康子妮大方剖白與前夫林曉峰（阿Lo）自2020年結束長達18年婚姻後的現狀，她坦言雙方如今早已放下昔日恩怨，轉化為以共同培育兩名兒子林寶與林熙為核心的合作模式。



康子妮作客HOY TV訪談節目《九運會客室 2》。（YouTube@HOY媒體網絡）

林曉峰和康子妮結婚18年一直恩愛，2020年突然宣布離婚。（IG@Ahlo）

拍拖9個月閃婚認年少衝動

康子妮亦在《九運會客室 2》中分享了與林曉峰的相處模式：「其實我哋係經營緊兩個小朋友囉……譬如（溝通）佢哋嘅升學啦，佢哋嘅生活啦，佢哋嘅身體狀況啦！」她更透露兩人關係依然和諧，每逢節日亦會互傳訊息送上問候與祝福。

康子妮感嘆當年年少衝動太早結婚生子。（YouTube@HOY媒體網絡）

康子妮離婚後為了兒子仍與林曉峰保持聯絡。（YouTube@HOY媒體網絡）

回顧當年與林曉峰由相戀到結婚生子的經歷，康子妮感觸良多，坦言當年因少不更事而過於衝動。兩人於2002年僅僅拍拖9個月，在未有足夠時間深入了解對方的情況下便匆匆步入婚姻殿堂。康子妮更在節目中首度自爆當年驚人的「超速」懷孕節奏：「以前後生呢，太衝動喇。即係我覺得要用啲時間去，即係大家要了解多啲。我哋拍咗九個月就結婚喇。跟住結婚3日，我有咗哥哥喇。跟住哥哥出咗世第三個月，就有咗細佬喇！」結婚懷孕過程銜接得極度緊湊，如今走過人生半截，她亦反思建立婚姻確實需要更多時間去磨合與理解。

林曉峰康子妮育有2個囝囝林寶及林熙。（IG@Ahlo）

康子妮長子林寶於海外升學，兩子相繼成年並踏入升學與就業新階段。（IG@ukelily）

承認身邊有「好朋友」深入了解中

如今重返單身行列的康子妮，其感情生活亦成為主持人伍詠薇的追問焦點。被問到目前感情狀況及身邊是否有追求者時，康子妮臉上瞬間泛起甜蜜笑容，罕有鬆口承認身邊有一位互有好感且相談甚歡的男性朋友：「其實我……我有一個朋友好好嘅，即係我哋都好傾嘅。我覺得，我哋做朋友先囉，了解多啲先。」她更透露，兩名兒子林寶與林熙早已知悉該名男士的存在，不過自己吸取了以往的人生經驗，現階段抱持觀望態度，希望放慢腳步先由朋友做起，透過深入溝通加深了解，不急於定性。

康子妮承認身邊有「好好朋友」深入了解中。（YouTube@HOY媒體網絡）

康子妮與林曉峰在兩子長大後，才決定離婚的。（ukelily@instagram）

年初被直擊情侶裝遊太子食茶記

過去康子妮雖曾與保險界主管陳逸汮（Garry）傳出緋聞，但她當時已迅速澄清否認。不過康子妮的新戀情早前便已有跡可循，她於今年初曾被直擊與一名外形高大、氣質成熟穩重的中年男士現身太子街頭。當日兩人甚具默契地穿上黑色情侶色系裝束並肩漫步，沿途有講有笑、細聲講大聲笑，其後更結伴走入平民茶餐廳共進午餐。用餐期間，康子妮對男方照顧周到，男方亦甚具紳士風度地頻頻主動為她夾餸（夾菜），眉目傳情間滿溢甜蜜氛圍，宛如熱戀中的情侶。