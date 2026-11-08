鍾漢良爆隱婚14年　赴台密會小6歲造型師被捕獲　約會行程全曝光

51歲香港男神鍾漢良出道多年，始終對感情生活守口如瓶。鍾漢良過去一直被傳，其實早已和小他六歲的台灣造型師謝易樺（Rita）秘婚14年。近日，鍾漢良赴台，兩人再度被拍到同進同出。



據台媒《壹蘋》報導，鍾漢良上周五（10月30日）現身台北，結束公開活動後，直奔謝易樺的工作室，兩人不僅一起待了約三小時，晚間還換上正式服裝，前往五星級酒店享用高檔粵菜，互動再度引發外界對兩人關係的猜測。

鍾漢良傳與造型師Rita秘婚14年，近日赴台再被拍兩人同進同出。（鍾漢良微博）

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據台媒報道，鍾漢良當天下午出席品牌活動後，搭乘豪華休旅車，前往台北東區仁愛路四段一間工作室，而該處正是謝易樺經營的公司。下午5時左右，謝易樺身穿黑色外套及短褲，先到附近甜點店買麵包，隨後又前往髮廊洗頭整理造型。直到傍晚6時多，兩人才一同走出公司，準備展開晚間行程。

當時鍾漢良已換上筆挺西裝與皮鞋，手上還拎着價值約20萬元台幣（約4.8萬港元）的Hermès手提包，謝易樺則換上正式裙裝。兩人原先都穿着同款休閒「情侶鞋」，鍾漢良更被拍到從包包拿出口罩交給女方，展現貼心舉動。

前後腳進餐廳 或從後門離去

隨後兩人搭乘德士（的士）前往台北嘉佩樂酒店，準備到一樓高級粵菜餐館「榕居」用餐。

抵達酒店後，兩人似乎刻意保持低調。謝易樺走在前方，鍾漢良則放慢腳步，雙方拉開距離後才前後腳進入餐廳。直到晚上10時半，餐館打烊時間過後一小時，都未見鍾漢良和謝易樺兩人步出，據餐館員工透露，餐館內部有員工通道可以直達嘉佩樂酒店，兩人或已從後門離開。

2012年起「隱婚生女」傳聞甚囂塵上

其實，鍾漢良與謝易樺早在2012年前後就傳出秘婚，2015年更曾被拍到在泰國同住酒店，當時還有一名小女孩同行，讓「隱婚生女」傳聞甚囂塵上。

2024年兩人又被拍到穿着相似服裝參加聚會，今年更傳出一起現身意大利米蘭機場。謝易樺長期擔任鍾漢良的服裝造型師，曾參與他2010年專輯《視覺動物》的造型設計。鍾漢良曾分享理想的另一半類型，喜歡齊劉海、愛笑、腿長的女生，個性要獨立、能照顧自己，謝易樺恰巧條件都符合。

不過，面對多年來的婚姻傳聞，鍾漢良曾說：「那些小道消息不要信。」如今兩人再次被拍到同行，雖有圈內人士聲稱雙方確實是一對，但是否正式結婚、育有子女，目前為止仍未獲當事人證實。

51歲凍齡持續拍戲

鍾漢良1993年以港劇《少年五虎》出道，183公分高度加小麥膚色的陽光男孩形象，讓他擁有「小太陽」的封號，緊抓少女的心。

2000年後鍾漢良工作重心轉往戲劇，在中國內地演出多部家喻戶曉的作品，後來更憑一部《何以笙簫默》的「何以琛」達到事業巔峰。鍾漢良近期和朱珠主演，改編自紅九同名小說《蜜語記》（又名《密語紀》）的都市愛情劇，收視再創佳績，掀起話題。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】