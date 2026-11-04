金城武傳閃婚隱居務農　恩師陳昇洩「私下對話」透露愛徒真實動向

即將迎來第32次跨年演唱會的台灣歌手陳昇，星期三（11月4日）舉辦售票記者會。68歲的他透露，計劃明年替成軍多年的「新寶島康樂隊」舉辦一場「生前告別式」，並預告將推出樂團的最後一張實體專輯。席間，他也難得談起昔日愛徒金城武的近況。



陳昇曾患初期口腔癌並已痊癒，他透露前陣子剛做全身健康檢查，除了長期受椎間盤突出困擾，通過檢查他也發現自己的血管鈣化、心臟血管較窄，醫生因此叮囑他注意飲食與活動量。陳昇坦言，今年去爬富士山到海拔2700米時，就因喘不過氣而無法繼續登頂，期許自己接下來能好好調整心肺功能。

陳昇談徒弟金城武近日閃婚、隱居北海道務農傳聞。（《超級星期天》節目截圖）

談及「新寶島康樂隊」的未來動向，陳昇一派輕鬆地笑說，當年曾與團員阿Van、黃連煜約定，等各自的兒女長大後，就為這段音樂旅程做個了斷，因此計劃明年為樂團辦「生前告別式」，並以最後一張實體專輯畫下句點。他笑言：「能夠看到自己的告別式，蠻酷的！」不過他也補充，這只是對過去的作品做階段性整理，不代表工作完全結束。

至於個人的生前告別式，經歷過病痛的他苦笑表示，年輕時曾豪氣談論生死，如今不敢隨意預測未來，最重要是把眼前的事情做好。

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金城武曾託朋友傳話「現在這樣很開心」

另一方面，金城武近年淡出演藝圈，不僅屢傳隱居日本北海道務農，日前還爆出閃婚日本女主播。

曾擔任金城武音樂製作人、與他師徒情深的陳昇，在記者會上坦言偶爾會透過朋友聽到金城武的消息。對於「北海道農夫」傳聞，他忍不住笑說：「我是聽過他在當農夫，但第一次聽到是在北海道，他人可能在台灣北部的三芝吧！」

至於閃婚傳聞，陳昇直言「沒聽說」，隨即幽默調侃：

女生要跟他過婚姻生活也不太容易，因為他人長這麼帥！

陳昇透露，金城武曾託朋友傳話「現在這樣很開心」，他對此相當尊重，認為「這樣就好」。至於會否邀金城武現身跨年演唱會促成師徒同框？他灑脫說：「做兄弟不來這套，我們不要錦上添花，若是需要雪中送炭、需要幫忙的，我們來弄一弄，這個我比較感興趣。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】