G.E.M.鄧紫棋驚傳已與男友Mark「紐約秘密完婚」　公司罕見沒否認

天后鄧紫棋（G.E.M.）歷時3年的《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會5日於深圳站盛大收官，有消息指出鄧紫棋已和男友Mark Ngai（魏俊傑）於紐約低調完婚。



對此，經紀公司也回應了。

鄧紫棋《I AM GLORIA》演唱會於深圳迎來第182場終極收官戰。（微博＠鄧紫棋工作室）

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鄧紫棋多次被爆出秘密結婚，2020年有港媒爆料她在大年初一與Mark於泰國舉辦小型海島婚禮，傳出僅邀請雙方家長及摯友出席，事後因疫情爆發才未對外公布。當時經紀人第一時間火速打臉，笑稱：

這次傳聞實在太好笑。

強調鄧紫棋真的還沒結婚，要大家「不用恭喜她了」。

2022年內地狗仔又爆料稱兩人「早已修成正果領證結婚」，並指兩人雖然先前一度傳出分開，但隨後又甜蜜曬照復合。鄧紫棋工作室當時幽默發文闢謠：

什麼？姐姐領證了？我們怎麼都不知道？

直接化解烏龍傳聞。

而今再傳她紐約低調完婚，對此，經紀公司給出最新回應，僅表示：

藝人的私生活，沒有回應。

對比過去幾次經紀團隊「大動作幽默打臉、火速否認」的態度，這次面對紐約完婚的傳聞，經紀公司選擇以「私生活不回應」作為答覆，曖昧態度讓外界浮想聯翩。

鄧紫棋與男友Mark。（IG@markymark.23）

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