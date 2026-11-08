粵劇才女謝曉瑩獲設宴慶生　孖高潤鴻甜蜜合唱《遊龍戲鳳》掀高潮

有「才女花旦」美譽的謝曉瑩演期頻密，不忘寓工作於娛樂，藉10月31日是其誕辰，夫婿高潤鴻特地為她舉行生日宴，並慶祝靈霄劇團成立十周年紀念。兩夫婦廣邀粵劇界前輩、友好以及劇團一衆人員、戲迷等出席，期間還有遊戲、抽獎，場面熱鬧。



大合照。（公關提供）

夫婿高潤鴻甜蜜設宴

當晚適逢萬聖節之夜，曉瑩悉心打扮配合節日氣氛，反觀鴻哥一貫務實作風，兩夫妻相映成趣卻又甜蜜和諧，合唱一曲《遊龍戲鳳》博得全場掌聲不絕。曉瑩更邀請前輩及拍檔李龍上台，並與同月生日的他一齊切蛋糕，李龍大讃曉瑩努力不懈，十年來進步非凡，成績有目共睹。曉瑩亦邀請另一新拍檔譚詠倫在台上合唱助慶。

曉瑩悉心打扮配合節日氣氛。（公關提供）

現場氛圍好好。（公關提供）

《吾乃XOL》第三屆跨界聯乘TVB

慶祝生日的同時，曉瑩把握機會公布第三屆《吾乃XOL》，靈宵藝傳將首度與TVB 《Hands Up》 合作，進一步推廣粵劇，她表示此項活動非常榮幸得到帝鋒集團主席李文偉先生給予支持及贊助部分費用。當晚李先生更多番送出現金作抽獎禮物呢！

《吾乃XOL》邁向第三屆。（公關提供）

曉瑩隨即公布過去兩屆《吾乃XOL》成績，見證一班高小至初中學生以「XOL」（Xiqu Opinion Leader）身份，走入粵劇的唱、做、唸、打，以年輕人的創意將傳統戲曲重新包裝，拍成短片推廣。她表示今屆更會衝出網上平台，與TVB攜手將這份傳承力量帶入電視主流，讓更多人看見香港粵劇的活力與可能性。‌《靈宵藝傳》一直秉持 「守正之餘就是創新」 理念，既保留傳統精粹，亦同時採用新方法、新平台、新語言，為粵劇開拓年輕觀眾群。第三屆和TVB合作正正是延伸這個理念，她說:「粵劇不應只局限於戲棚表演，還可以通過電視螢幕、社交媒體，在每一個年輕人的手機內發揮作用。第三屆「XOL」已拍攝中，期待有更好的成績出現。」

傳統粵劇搬上電視手機開拓新客源。（公關提供）

問及生日有何願望，曉瑩笑言首要是希望工作順利、世界和平，有好的社會環境才會多表演機會，過去曾因工作忙壓力大而導致失聲半年，所以更體會身體健康至為重要，希望人人都健康快樂。