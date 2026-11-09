金鍾國當面認證似SEVENTEEN玟奎　周嘉洛搞笑自嘲「後尾枕最似」

現年31歲的TVB當家小生周嘉洛憑處境劇《愛·回家》「金城安」深入民心，早前在《正義女神》轉型演嚴肅法官備受好評。近日與高海寧、朱敏瀚赴韓國主持旅遊節目《Grand住去首爾》，並邀得《Running Man》主持金鍾國聚餐。席間朱敏瀚一句玩笑提問，獲金鍾國親自認證周嘉洛「側臉撞樣」SEVENTEEN成員金玟奎（MINGYU），卻意外引發部分粉絲不滿，在社交媒體掀起爭議。

周嘉洛。（IG@kalok_）

SEVENTEEN人氣成員金玟奎（MINGYU）。（IG@min9yu_k）

周嘉洛夥拍高海寧與朱敏瀚遠赴韓國主持全新旅遊節目《Grand 住去首爾》。（IG@kalok_）

朱敏瀚向金鍾國拋「致命提問」

在日前播出的第2集中，周嘉洛與朱敏瀚先跟隨金鍾國熱血健身狂摸對方爆肌，其後與高海寧會合到當地烤肉店大快朵頤。席間朱敏瀚冷不防指著周嘉洛，向金鍾國拋出致命震撼彈：「你覺得他長得像玟奎（MINGYU）嗎？」金鍾國聞言先是露出詫異神情，隨即展現頂級綜藝感，專業地指示周嘉洛：「不要直視我，轉向側身。」端詳片刻後，金鍾國認真點頭表示周嘉洛的側臉確實有幾分相像。周嘉洛聞言連番謙遜道謝兼大讚玟奎英俊，更搞笑自嘲「其實後尾枕最似」，隨即發揮搞笑本色即興模仿玟奎招牌甩頭髮與單眼Wink動作，逗得全場捧腹大笑；高海寧亦在旁補刀笑指嘉洛平時出門會特意打扮模仿，現場氣氛歡樂融融。

《Grand住去首爾》日前播出第2集。（IG@kalok_）

朱敏瀚向金鍾國拋致命提問。（FB@TVB）

金鍾國聞言露出詫異神情。（FB@TVB）

金鐘國仔細端詳。（FB@TVB）

金鍾國認真點頭表示周嘉洛的側臉確實有幾分相像。（FB@TVB）

大讚玟奎英俊。（FB@TVB）

搞笑自嘲「其實後尾枕最似」。（FB@TVB）

粉絲不滿怒轟「根本唔似」

然而，這段輕鬆的綜藝片段在Threads及各大社交媒體流傳後，引起部分SEVENTEEN粉絲不滿，紛紛留言開火狠批場面極度尷尬：「平時不小心滑到他IG的照片，看他拍照角度學MINGYU我都當作沒看到，現在還講到正主熟人面前，真心覺得尷尬。作為粉絲覺得很不被尊重，根本沒有一處像」、「明明是在鏡頭面前問，難道對方要直接答不像嗎？場面很尷尬」、「對珉奎係一種侮辱，姓周嘅連靚仔都講唔上」，火藥味直線上升。

相關片段在各大社交媒體流傳後，引起部分SEVENTEEN粉絲不滿。（IG@min9yu_k）

粉絲怒斥尷尬指不尊重玟奎。（IG@min9yu_k）

有粉絲覺得是對玟奎的侮辱。（threads截圖）

網民為周嘉洛平反

另一邊廂，亦有不少網民及K-pop樂迷為周嘉洛護航，認為部分粉絲反應過於敏感：「其實周嘉洛也很帥，輪廓很深，搞笑又自然，起碼沒有化太濃的韓妝，真人也很親切」、「是因為有人提過相似，節目組才以此當作話題活躍氣氛，又不是他自己到處和人說自己像，沒必要上升到侮辱的程度」、「周嘉洛很有禮貌和風度，之前見過他真人很親切。各花入各眼，不需要這麼大反應」。

有不少網民及K-pop樂迷為周嘉洛護航。（IG@kalok_）

有鍾情K-pop多年、亦有聽SEVENTEEN歌曲的網民表示，周嘉洛確有幾分似玟奎，但不覺得他刻意模仿，審美眼光各異，毋須過度解讀。（threads截圖）