路芙坎坷半生中年失業大受打擊　曾得罪人遭尋仇被斬傷患病險截肢

現年59歲的前電台DJ路芙入行二十多年，曾在新城電台主持《恐怖熱線》而為人熟悉，不過離開電台後，令她陷入中年失業危機。樂觀的路芙積極求生，除了參演TVB劇集之外，亦展開打散工的生涯。路芙早前經朋友介紹接觸殯儀行業，並在今年4月透過招聘平台應徵一間殯儀公司的 Agent（中介人），可惜陷入佣金糾紛，需由《東張西望》介入協助跟進。

路芙做殯儀爆糾紛 即場與老闆對質：唔需要搵《東張西望》嚟壓我

路芙早前經朋友介紹接觸殯儀行業，並在今年4月透過招聘平台應徵一間殯儀公司的 Agent（中介人），可惜陷入佣金糾紛。（節目截圖）

需由《東張西望》介入協助跟進。（節目截圖）

路芙經歷中年失業大受打擊

路芙原名為曾潔，童年時家境貧困，為幫補家計，四年級時已經做暑期工，包括摺紙盒和剪線頭，中學時去工廠做暑期工。路芙曾透露小時候的志願是做DJ，不過直至2016年1月，新城電台突然裁走30多名DJ，其中就包括路芙，令她陷入中年失業危機。突然要離開服務長達18年的電台，令路芙大受打擊。

路芙曾透露小時候的志願是做DJ，不過直至2016年1月，新城電台突然裁走30多名DJ，其中就包括路芙，令她陷入中年失業危機，大受打擊。（IG/@ruthlofu）

路芙半生坎坷曾得罪人被尋仇斬傷險喪命

路芙坎坷半世人體弱多病，屢遇不幸事件。她曾在訪問中透露年輕時曾遇上車禍，又曾經因幫朋友做一元拍賣場時無心得罪人，最後被對方尋仇斬傷，差點喪命，而近年卻因為出現腸道問題，需要長期服藥。另外，路芙自幼體弱多病，兒時患有心肌問題及肺癆，更曾患上糖尿病，差點要切腳保命，幸得母親悉心照顧，才能健康生活至今。

路芙坎坷半世人體弱多病，屢遇不幸事件。（IG/@ruthlofu）

路芙因拍攝《新聞女王》而跟佘詩曼成為好友。（IG/@ruthlofu）

路芙憑樂觀捱過難關

幸好路芙性格樂觀才能捱過難關，年輕時被斬傷後，幸因曾購買意外保險獲得賠償。在受傷康復期間，並去到美國發展，在當地投靠朋友，曾做過酒樓樓面、二廚、做收銀，同時考獲車牌及修讀移民課程，最終在美國闖蕩2年半才回港。被新城電台裁走後，兩、三年內不斷轉工，令她迷失方向懷疑人生。直至2019年，在友人鼓勵下投資十萬元成立個人品牌「小力路芙」。同時兼顧在TVB拍劇及報讀大妗姐及樹藝班課程，希望從不同方向發展，打不死逆境自強的精神令人敬佩。