路芙上《東張》追殯儀佣金　11年前拍ATV節目亦曾為欠薪告上法庭

資深跨媒體人路芙近日化身《東張西望》苦主，就遭殯儀中介公司拖欠逾萬元佣金一事公開申訴，引發網民對演藝圈自由工作者權益的關注。不過，原來這次並非路芙演藝生涯中首次遭遇「拖糧」風波。翻查資料，早於11年前（2013年），路芙就曾捲入亞視外判節目《娛樂CIA》的欠薪事件，當年她更聯同盧覓雪、王志安（Otto）及已故的鄭啟泰等五名主持，親身前往小額錢債審裁處入稟，追討合共近50萬元的欠款。



化身《東張》苦主追討殯儀佣金

路芙早前接受《東張西望》訪問，路芙是應徵殯儀經紀（Agent），因拒絕簽署包含「離職後一年不得從事殯儀業」等苛刻限制條款的合約，其應得的10,700多港元佣金被威脅砍至2,000元介紹費。節目播出後，路芙已在5天後成功追回全數佣金。事件經節目報道後，引起網民對演藝圈及自由工作者權益的討論。事實上，路芙在爭取合理金錢權益方面，早在十多年前已有相關經歷。

路芙化身《東張》苦主追討殯儀佣金。（節目截圖）

路芙化身《東張》苦主追討殯儀佣金。（節目截圖）

11年前《娛樂CIA》爆欠薪風波

根據2013年的報道，當時亞洲電視（ATV）播出的外判綜藝節目《娛樂CIA》爆出欠薪風波。負責製作該節目的傳訊媒體製作有限公司（IMEG），遭指控拖欠多名幕前主持薪金。2013年3月，路芙連同盧覓雪、王志安（Otto）、陳樹鵬及已故的鄭啟泰合共五名主持，齊集灣仔小額錢債審裁處入稟索償。

當年的《娛樂CIA》你有冇睇過？（節目截圖）

當年的《娛樂CIA》你有冇睇過？（節目截圖）

五主持共遭拖欠近50萬

當年報道指出，五名主持合共被拖欠近50萬港元薪金。當中盧覓雪與陳樹鵬各被拖欠十多萬元；而路芙及Otto則分別被拖欠6萬多港元；較後期簽約的鄭啟泰亦被欠薪2萬多元。礙於當時小額錢債審裁處的申索上限為5萬元，被欠款十多萬的盧覓雪曾向傳媒直言入稟是「蝕梗」，但不考慮轉交區域法院處理，主要是基於律師成本及時間問題，入稟主要目的是為了討回公道，藉此揭露無良製作公司。

盧覓雪當年都係苦主。（IG：michelle_looooo）

路芙昔日強調欠薪與電視台無關

在當年的追討事件中，路芙曾向傳媒交代合約細節。她指出當時眾人簽下半年合約，但在收取三至四個月薪金後便遭停薪。她透露製作公司原承諾在3月初付清尾數，但日期一再推遲，最後連直屬上司亦沒有獲發薪水，最終在建議下決定到小額錢債審裁處備案。當時路芙亦特別強調，欠薪事件純屬外判製作公司的責任，與提供播映平台的電視台無關。

如今路芙再次因追討佣金欠款而登上新聞版面，兩宗事件相隔十一年，反映出部分演藝工作者在收款及合約保障上，依然面臨不少挑戰。