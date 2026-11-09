黃仁勳出軌｜網民起底　女主角黃樂微信「超高清」親密照全流出

輝達（Nvidia）創辦人兼CEO黃仁勳於美東時間11月8日發布內部信，承認對妻子不忠並公開致歉，親自引爆婚外情震撼彈。事件一出，全網花生友即化身「網絡FBI」瘋狂起底，將女主角——前新加坡Megaspeed高層黃樂（Alice Huang）的舊相全部掘出來，原來兩人的親密痕跡一早已在網上隨處可見！



高清親密照瘋傳

網民在微博同X（前Twitter）等平台，搜出大量黃樂過往於微信（WeChat）朋友圈分享的合照。女主角個人簡介引用蘋果創辦人喬布斯名言「stay hungry, stay foolish」，而她過去幾個月的動態，有不少與黃仁勳同框的畫面。

從網民備份的照片可見，兩人除了在聚會並肩而坐、於餐廳窗邊品嚐紅酒碰杯外，互動十分親密。雖然女主角事後已火速將朋友圈改為隱藏，但照片早已被網民轉載分享至各大社交平台。

膊頭搭膊頭。（網上圖片）

並肩飲紅酒。（網上圖片）

台灣傳媒鏡頭立大功

網民更翻出2025年5月黃仁勳訪台期間的舊畫面，原來當時黃樂已經如影隨形。財經網紅胡采蘋笑言，台灣傳媒無意中立了大功——因為黃仁勳每次訪台皆有大批媒體全程緊盯，結果竟在新聞鏡頭中，意外捕捉到兩人在台北知名私廚「三六食府」的商務飯局上搭肩熱聊，女方甚至當場親吻黃仁勳臉頰；男方餐後於店外受訪時，黃樂亦步亦趨緊貼在其身後。同年5月23日，黃樂更在朋友圈高調打卡寫道：「收穫滿滿，快樂多多❤️」。

不少舊相被翻出。（網上圖片）

不少舊相被翻出。（網上圖片）

深夜真能請動CEO？黃仁勳親赴酒吧聚會

除了照片，網民更挖出驚人八卦事蹟。胡采蘋引述一名軟體公司執行長在LinkedIn的分享，指出台北電腦展（Computex）期間，黃樂在台北一間酒吧與朋友聚會時突然誇下海口，聲稱自己隨時能把黃仁勳叫來。沒想到半夜時分，黃仁勳竟然真的現身酒吧加入聚會並留下大合照，令在場人士目瞪口呆。

黃仁勳承認對妻子不忠

據 Forbes 與 Investing.com 披露，黃仁勳在致全體員工的內部備忘錄中寫道：「我對妻子不忠。我的行為深深傷害了她與孩子，我所做的一切沒有任何藉口，我對此深感抱歉。」他強調將承擔全部責任，並全力配合公司後續審查。英偉達（NVIDIA，又譯輝達）董事會隨後亦發表聲明，宣布由獨立董事成立專案委員會，並在外部律師協助下就相關事件啟動獨立調查，評估黃仁勳是否曾成為外國情報行動的目標，但強調目前沒有理由認為公司商業機密或美國國家安全受到侵害。

黃樂背景受關注

事件女主角黃樂（Alice Huang）的背景同樣備受國際財經界高度關注。黃樂早年曾擔任央視記者，隨後跨足證券與私募基金行業，並曾出任新加坡數據中心營運商 Megaspeed 高層。該企業在過去數年間迅速成為英偉達在亞洲極為關鍵的客戶，涉足採購高達48億美元的先進伺服器與AI晶片，甚至曾因晶片轉運問題受到美方監管單位關注。正因這層盤根錯節的商業利益與地緣政治敏感性，令這場科技巨擘的私人婚外情，迅速升溫為牽動全球半導體行業神經的風暴中心。