黃仁勳出軌｜豪門愛情童話徹底破滅　昔靠教做功課追妻今成絕響

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳一直以「愛妻號」形象深入民心，但這個科技界的愛情童話卻在近日宣告破滅。黃仁勳於2026年11月8日向全體員工發出內部信，公開承認自己對結婚逾41年的妻子洛麗（Lori Huang，婚前原名Lori Mills）不忠，消息一出震驚各界，過往專一的好男人人設瞬間崩塌。



黃仁勳與黃樂膊頭搭膊頭。（網上圖片）

內部信坦承出軌，向家人沉痛致歉

根據外媒報導，黃仁勳在這封內部電子郵件中，針對近期傳得沸沸揚揚的婚外情風波作出正面回應。他在信中直言：「我對我的妻子不忠，我的行為傷害了她和我們的孩子。我所做的事情沒有任何藉口，我對此深感抱歉。」 他在信中承諾會為此負起全部責任，並表示道歉無法挽回已經造成的傷害，希望能陪伴家人慢慢走出傷痛，透過時間重新取得家人的信任。

黃仁勳（左）與妻子洛麗（Lori Mills）（右）結婚逾40年，兩人戀愛故事從美國俄勒岡州立大學萌芽。（Nvidia官網）

17歲靠「教做功課」追妻

這則新聞之所以在網路上引發巨大震撼，正是因為黃仁勳與妻子Lori的愛情故事曾是為人津津樂道的佳話。兩人相識於大學時期，當時年僅17歲的黃仁勳靠著學霸優勢，以「保證讓妳拿全A」為由邀請Lori每週日一起做功課，成功追到初戀。他為了讓Lori願意嫁給他，曾許下「30歲時會成為CEO」的承諾，最終也兌現諾言創立了輝達。

黃仁勳與妻子洛麗（Lori Mills）結婚逾40年，兩人戀愛故事從美國俄勒岡州立大學萌芽。

黃仁勳過去多次在公開場合放閃，透露連招牌的黑色皮褸都是老婆買的，甚至表示自己每天都會向妻子表達愛意。如今這段走過40多年的婚姻卻因男方出軌而面臨空前危機，昔日的甜蜜承諾與如今的道歉聲明形成了強烈對比。

緋聞對象身分曝光

這場婚外情風暴的女主角，是前新加坡Megaspeed公司高層黃樂（Alice Huang）。隨著風波越演越烈，兩人在台灣等地的親密互動照片也在網路上遭到全面起底。據報導，兩人曾在2024年6月台北國際電腦展期間於酒吧聚會，黃樂更在微信朋友圈高調曬出多張同框照並寫下「收穫滿滿，快樂多多」。

並肩飲紅酒。（網上圖片）

2025年5月，兩人再度於台北的「三六食府」共同用餐，女方甚至被拍到靠近黃仁勳臉頰親吻的親密畫面。由於照片過於清晰，起初曾被網友誤認為是AI合成圖，直到黃仁勳發信承認出軌醜聞，才證實了這段不尋常的關係。

不少舊相被翻出。（網上圖片）

雖然黃仁勳的出軌事件同時牽涉到複雜的國安疑慮與商業機密外洩風波，輝達董事會也已成立獨立委員會展開調查，但單就公眾形象而言，這位在全球擁有如巨星般高人氣的「AI教父」，其完美的「純愛戰士」光環已然褪色。這場震驚各界的豪門婚姻危機將如何收場，外界都正密切關注。