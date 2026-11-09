黃仁勳驚爆出軌向妻道歉　昔日一句「成龍最啱演自己」一語成讖

英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳（Jensen Huang）向來形象顧家愛妻，近日驚傳出軌。消息指黃仁勳日前向全公司發出內部信件，承認不忠，並就背叛婚姻向妻子及家人公開道歉。更耐人尋味的是，盛傳該名「小三」身份極不尋常，疑似是中國女間諜黃樂（Alice Huang）。

黃仁勳與妻子洛麗（Lori Mills）結婚逾40年，兩人戀愛故事從美國俄勒岡州立大學萌芽。（《The Moment with Ryan Patel》）

黃仁勳曾笑言成龍最啱演自己

黃仁勳出軌一事曝光後，有網民翻出黃仁勳2023年接受訪談節目《The Moment with Ryan Patel》的一段舊片。當時主持人問到，若有朝一日開拍個人自傳電影，覺得哪位演員最適合飾演自己？黃仁勳毫不猶豫地回答道：「成龍，他長得跟我一模一樣。」提到與成龍長相似的部分，黃仁勳特別點名了「鼻子」這個特徵。他幽默表示，成龍有招牌的大鼻子，而他自己也對自己的大鼻子相當自豪。

當年成龍與吳綺莉亦有過一段震撼全港的婚外情，並育有一女。事後他召開記者會坦承出軌，會上一句「我犯了全天下男人都會犯的錯」，更成為轟動一時的經典發言。

黃仁勳接受訪問直言自己與成龍長得一模一樣。（《The Moment with Ryan Patel》）

黃仁勳接受訪問直言自己與成龍長得一模一樣。（《The Moment with Ryan Patel》）

網民嘲諷「成龍魔咒發威」

網民將成龍出軌與黃仁勳近期坦承婚外情一事連結，指黃仁勳「一語成讖」，同樣難逃「全天下男人都會犯的錯」。帖子一出一眾網民紛紛化身「吃瓜群眾」瘋狂抽水：「呢個回力鏢真係諷刺到極致」、「好彩佢封信冇直接抄足成龍句名言，算係留番少少底線」、「成龍呢個宇宙級魔咒，真係亂講唔得」、「科技大佬都搞成咁，今次真係跌爛眼鏡」！

黃仁勳（左）出軌被指懷疑是中國間諜的女商人黃樂（右）。（網上圖片）