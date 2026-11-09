歐陽震華認被嘲食軟飯唔平衡　買樓供車全包：無使過老婆一分錢

現年66歲的歐陽震華（Bobby），日前作客資深傳媒人汪曼玲的YouTube訪談節目《快拍.曼鏡頭》，大方分享了與太太傅潔嫻走過30年的婚姻點滴。傅潔嫻出身名門，為澳門一代賭王傅老榕的孫女，家族資產估計坐擁逾百億。面對被外界多年來扣上「食軟飯」的字眼，歐陽震華斬釘截鐵表示，婚後家中所有開支均由自己承擔，沒有用過老婆的一分錢。

歐陽震華（Bobby），日前作客資深傳媒人汪曼玲的YouTube訪談節目。（《快拍.曼鏡頭》）

供樓買車全包擺脫「食軟飯」標籤

回想當年背負的流言蜚語，歐陽震華在訪問中直言起初「心態真係好唔平衡」：「唉！我做得咁辛苦，我維持呢個家。有好多人講得好難聽嘅都有，話我軟飯王。」但他非常自豪地表示，這三十年來婚後家庭的所有日常開支、買樓供樓、換車等全部由他一力承擔，財政上百分之百自給自足，直言：「我無使過佢一分錢。」狠狠擊碎外界「食軟飯」的諷刺。

歐陽震華昔日遭酸「食軟飯」極委屈。（《快拍.曼鏡頭》）

歐陽震華斬釘截鐵表示，婚後家中所有開支均由自己承擔。（《快拍.曼鏡頭》）

歐陽震華斬釘截鐵表示，婚後家中所有開支均由自己承擔。（《快拍.曼鏡頭》）

捱過八年龍套獲岳母認可

成名前的歐陽震華經歷了長達八年的跑龍套時期，當時月薪甚至不足一萬元。他原名「歐陽耀泉」，因命中「水火相衝」星途暗淡，後得好友吳鎮宇介紹相士，指他五行欠水，改用「地震個震」補運。當年更有傳聞相士打趣稱要藉此「震走」當紅的劉德華與黃日華騰出空位。結果改名後真的憑《壹號皇庭》一鳴驚人。除此之外，他的腳踏實地更贏得豪門岳家認同，1996年移民潮之際，岳母曾貼心提出可安排他隨家人離港，更大讚他：「而家好少人咁勤力」。

歐陽震華經歷了長達八年的跑龍套時期，當時月薪甚至不足一萬元。（《快拍.曼鏡頭》）

歐陽震華經歷了長達八年的跑龍套時期，當時月薪甚至不足一萬元。（《快拍.曼鏡頭》）

外出無需「遞紙仔」申請

外界常揣測豪門贅婿生活備受約束、外出需「遞紙仔」申請，歐陽震華隨即否認，大讚太太給予極高自由度，兄弟聚會暢飲從不受限。他笑言太太只會溫柔叮囑「咪飲咁醉、咪咁夜返」，夫妻間全憑信任與尊重，正因如此，自己反而更加自律早返。

歐陽震華大讚太太給予極高自由度，兄弟聚會暢飲從不受限。（《快拍.曼鏡頭》）

太太以柔制剛化解歐陽震華火爆脾氣

歐陽震華亦分享了太太「以柔制剛」的生活智慧，有次他因電視遙控器失靈而性急狂按，當場將遙控器砸個稀爛。傅潔嫻非但沒動怒，反而冷靜走上前收拾殘骸，幽默笑說：「遙控壞咗無咁快買得番，呢兩三個禮拜轉台，唔該你幫我行去轉呀。」一句話瞬間平息了他的火氣，令他心軟又慚愧，自此收斂壞脾氣。

太太以柔克剛令歐陽震華自此收斂壞脾氣。（《快拍.曼鏡頭》）

歐陽震華（Bobby）與太太傅潔嫻攜手走過近三十年。（《快拍.曼鏡頭》）