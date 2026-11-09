Ivy So戴招牌紅框變身小熊比比　爭叱咤新人獎拒視Candy為勁敵

今個聖誕，有品牌特別邀請韓國人氣IP-TETEUM——主角是戴着招牌紅框眼鏡的小熊比比（BEBE），知性柔軟的眼鏡小熊比比連同好友小狗蹦蹦（BONG BONG），首度登陸旗下四大商場，昨日品牌（11月8日）舉行揭幕禮，邀得同樣人氣爆燈的人氣女團COLLAR成員Ivy 蘇雅琳現身擔任主禮嘉賓，為活動揭開序幕！

人氣女神Ivy So。（公關提供）

Ivy So戴招牌紅框變身「小熊比比」

女神Ivy一出場即引起全場粉絲尖叫，見到現場近7米高的眼鏡小熊比比巨型裝置覺得非常治癒。活動上，Ivy與現場幸運粉絲大玩互動遊戲，分別是「暖萌Cupcake派對」，考驗粉絲的手藝，一邊裝飾Cupcake為Ivy送上甜蜜的聖誕祝福。在另一個遊戲「給你一隻小熊比比」中，粉絲則體驗猜猜畫畫，Ivy在粉絲背後以長筆畫畫，粉絲則要再畫出Ivy的指示，相當鬼馬逗趣。不論勝負，Ivy均戴上招牌紅眼鏡化身成眼鏡小熊比比，與粉絲合照。遊戲過後，Ivy更即席獻唱歌曲《原地拖手》，將全場熱烈氣氛推至高峰，為大家留下今年最難忘的窩心的節日回憶！

女神Ivy一出場即引起全場粉絲尖叫。（公關提供）

Ivy化身成眼鏡小熊比比。（公關提供）

Ivy大讚活動充滿聖誕氣氛，她謂聖誕節前會與弟弟和朋友去一個很冷的地方旅行。她說：「去年一家人去了北海道，今年都想去一個寒冷的地方，去那裡則是秘密。」

Ivy大讚活動充滿聖誕氣氛。（公關提供）

「叱吒新人獎競爭大」

今年叱吒有份提供新人獎，她興趣地說：「明天開始投票了，請大家多多投票支持。要支持COLLAR、我和Candy。」問她對新人獎有信心嗎？今年有16位女新人，好大競爭，她覺得只要用心做好歌曲，粉絲開心，她覺得已經足夠。COLLAR成員Candy今年亦有份角逐新人獎，會否是她的勁敵？她謂一齊入圍一齊出新歌是一種緣份，不存在競爭，她還期望與Candy一齊拍MV。

Ivy拒視隊友Candy為勁敵。（公關提供）

「望與COLLAR成員勁歌熱舞」

今年Ivy可謂大豐收，劇集、唱歌和綜藝三線發展。她承認今年十分忙碌。年初去了英國拍飲食節目、拍劇、個人身份和組合都有新歌推出等，是入行四年來最豐收一年。問她是否都豬籠入水？她笑謂沒有理會，呼籲大家多找她和COLLAR工作。日前她出席活動，才驚覺很久沒有與COLLAR作勁舞表演，她很喜歡大家一齊表演的感覺，她希望今年會有更多機會。

渴望再與COLLAR合體勁歌熱舞。（公關提供）

「與Anson Lo合唱劇集主題曲」

由Ivy擔任的新劇港版《金秘書為何這樣》已經煞科，可能明年一月播出，她十分期待。下星期更會與男主角Anson Lo錄音，合唱劇集主題曲，更希望之後有機會拍MV。問她會否怕與公司另一套改篇劇《悠長假期》有比較？她即說：「我們會互相打氣，反而怕跟韓版會有比較。韓版女主角朴敏英是世界級的美貌，我怕被比下去，所以自己加了點搞笑成份。」她希望劇集盡量做到夠地道，與韓版會有差別。

夥Anson Lo錄《金秘書為何這樣》主題曲。（公關提供）

綜藝方面，她跟Gao在英國拍攝的飲食節目亦令她拍攝得十分開心。她們住了五日airbnb，她一早起床整早餐，但Gao卻指她只是煮了一堆食物便當成all day breakfast，令她有點失落，所以她為此要鍛練廚藝，希望下次再一齊出外拍攝節目。