周杰倫歎日料開近50萬天價紅酒　網民驚呼：一餐飯飲咗部名車！

樂壇天王周杰倫即將於本月21日假澳洲悉尼展開「嘉年華II」世界巡迴演唱會。備戰期間他行程相當寫意，日前相約好友大歎精緻日本刺身料理，而他擺放在餐桌上的四瓶天價佐餐紅酒，瞬間引爆全網熱議。



周杰倫將於21日於悉尼開騷。（IG@jaychou）

四款紅酒總值逼近50萬

全場焦點莫過於餐桌旁擺放的四瓶紅酒。有眼利網民仔細辨認後驚呼全部大有來頭，全屬法國布根地（Burgundy）頂級名莊的特級園（Grand Cru）極品名釀，總市值粗估高達約48萬港元。

歎日料配紅酒。（IG@jaychou）

四瓶紅酒總市值粗估高達約48萬港元。（IG@jaychou）

當中身價最驚人的，當屬被譽為「世界酒王」、葡萄酒界終極天花板的「羅曼尼康帝特級園」（DRC Romanée-Conti 2019），單瓶身價已逼近22萬港元。其餘三款同樣千金難求，包括年份達半世紀的1966年樂華酒莊（Maison Leroy）埃雪索特級園、DRC傳奇獨佔園「踏雪」（La Tâche 2016），以及頂級膜拜名莊里熱-貝爾（Domaine du Comte Liger-Belair）埃雪索特級園，每一款均是拍賣會上頂級藏家爭相競投的稀世珍品。

周杰倫和GD有好交情，曾在巴黎時裝周同框，GD也到過周杰倫的豪宅作客歎紅酒。（IG@jaychou）

網民驚呼：一餐飯飲咗部名車！

如此奢華的「佐餐陣仗」曝光後，隨即引來大批網民朝聖，紛紛留言驚嘆周董「一餐飯等同飲咗部名車」！更有不少歌迷在討論區感嘆「貧窮限制我的想像」，笑言：「我周董吃個晚餐喝一百多萬（台幣）配菜，這才叫賬戶只是數字！」甚至有網民打趣指天王身家豐厚，這筆天價酒錢「對他而言簡直像水喉滴水般毫無感覺」，天王的奢華日常確實令人大開眼界。