小S憶與大S首登金像獎　被觀眾冷眼質疑嚇到出汗　靠姊姊金句點醒

小S（徐熙娣）日前在IG發文回憶與姊姊大S（徐熙媛）的過往，曝兩人過去首度受邀前往香港金像獎擔任頒獎嘉賓的往事。當年姊妹倆以「ASOS」之姿登上香港影壇盛事，卻因為當時在香港知名度不高，讓小S緊張到直冒冷汗，深怕上台後沒人理會，所幸大S一番霸氣喊話，讓她瞬間安心，也讓她至今仍對姊姊充滿崇拜。



小S憶起，當年她和大S第一次前往香港金像獎擔任頒獎嘉賓時，現場不斷有人質疑：

她們是誰？怎麼會邀請她們？ASOS在香港不紅啊！

讓她聽了相當忐忑，甚至緊張到背後直冒冷汗，很害怕上台後沒有人理睬她們。

小S憶昔與大S首登香港金像獎（Instagram@elephantdee）

更多大S與小S首度登上香港金像獎的相片：

+ 2

不過，相較於妹妹的緊張，大S顯得相當淡定。小S透露，當時大S已經是電影人，對於小S的緊張害怕，她直接霸氣表示：

怕屁啊，不好笑就趕快下台，有人捧場就好好把台詞說完。

一番話讓小S頓時安心不少，因為她深信只要有姊姊在身邊，就一定會罩著自己。

小S也坦言，當天姊妹倆在台上說的笑話其實沒什麼人笑，但是卻發現大家都搶著拍攝大S，讓她站在姊姊身旁感到相當光榮。這段經歷也讓她深刻體會到，大S之所以選擇成為演員，而不是繼續當主持人，是因為她有能力詮釋不同角色，不必永遠站在鏡頭前訪問別人。

小S直言，自己直到現在仍然非常崇拜大S，不只是佩服她當初做出不同選擇的決心，更敬佩她勇敢追夢的勇氣。她也感嘆，演員這條路並不好走，最後深情寫下「you are my hero sis forever」。

延伸閱讀：大S生前日本行照片曝光 小S憶同遊往事隔空喊話：好多事只有妳懂

+ 8

延伸閱讀：

黃仁勳遭爆出軌！坦承對妻子不忠 劉芯彤嘆：「爸爸」真的不能隨便叫

「惡作劇之吻」直樹爸表態「穿藍背心握手蔣萬安」 親吐：何懼之有

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】