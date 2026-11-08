林心如捲痛罵化妝師風波　工作人員列鐵證反擊斥造謠　揭私下暖舉

日前有網友在Threads發文，自稱從事化妝師工作已3年，幫過很多明星化妝，但讓他印象最深刻的是「林X如」，指因為自己一時手滑失誤，讓妝花掉了，就遭到女方痛罵。



沒想到有位攝影師跳出來反駁，透露林心如一直以來都有專門指定配合的化妝師，根本就輪不到這位只當3年化妝師的人，指這位化妝師根本是在造謠，更釣出不少人分享與林心如相處過的暖心經歷。

林心如近日被爆痛罵化妝師，身邊工作人員紛紛站出來怒斥造謠抱不平。（Facebook@Ruby林心如）

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攝影師將這名自稱是化妝師網友的貼文截圖，並發文表示：

「這種造謠博流量的以後真的會有報應」

「整篇都是錯字，要造謠前先完成義務教育很難嗎」



隨後林心如的前經紀人也來留言證實，

林心如至少十多年來都有固定專屬指定梳化，而且她不是這樣的個性！支持提告。

也有當過多年造型助理的網友表示，跟林心如合作過幾次，稱讚她是天使藝人，對每個工作人員都很友善。甚至有路人網友提到，曾在餐廳偶遇林心如與霍建華，與兩人合照完後，在廁所遇到還會寒暄，離開後夫妻倆還幫網友買單。

另外有位從事會場布置的網友，就透露3年前接到一個案子，當他在餐廳現場布置時，竟看到霍建華走進來，才知道那時霍建華為了給林心如一個驚喜，特地辦了一個慶生派對，那時正值過年期間，所以霍建華看到網友姊姊來幫忙，還帶著孩子，就表示可以幫忙照顧，並且包了一個2千元（台幣）紅包給孩子。讓這名網友很驚喜，稱讚他們夫妻倆絕對是好上加好。

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