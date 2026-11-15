李龍基爆家財耗盡重新起步　催促王青霞搬清家當：一個道歉都冇

李龍基日前現身尖沙咀出席《EYT友好會聯歡晚宴》，同場與一眾昔日老友歡聚敘舊。基哥在接受《香港01》訪問時，大方談及與前未婚妻王青霞（Chris）的一段情。受過情傷的他直言現時對女性失去安全感，同時亦回應了關於相戀期間「錢財耗盡」的傳聞，坦言目前一切要「重新來過」，並透露對方至今未曾向他道過一句歉。

李龍基出席EYT聯歡晚宴。（盧振輝攝）

李龍基出席EYT聯歡晚宴。（盧振輝攝）

李龍基剛慶祝75歲生日，造型依然年輕。（盧振輝攝）

情傷打擊未完全平復 坦言對女性築起防線

談及近況與感情狀態，李龍基表示現時正慢慢享受單身生活，但承認這段感情對自己造成極大衝擊，甚至令他對女性產生了心理防線：「暫時真係幾享受呢個單身嘅！又唔需要講俾人聽我去邊，又唔需要話我幾時返到，想去邊就去邊。」

被問到是否留有情傷與後遺症，他直言：「你話冇就假嘅，都有啲嘅，不過都放下啦！令到我好似……對所有女性都有啲防備，真的有啲防禦嘅。不過我都盡量壓抑自己，希望將所有嘢放下，我諗都放下咗九成八啦！」

李龍基坦承錢財盡耗「重新做人」 。（盧振輝攝）

李龍基坦承錢財盡耗「重新做人」 。（盧振輝攝）

催促對方清走家中遺留物 證王青霞至今「一句道歉都冇」

兩人分手後，家中仍留有王青霞的不少個人物品。李龍基透露早已主動聯絡對方，要求對方盡快處理並搬走物品，徹底釐清界線：「啲衫啊褲啊都仲喺度，我都同佢講，叫佢搵快遞攞走啦，都攞走咗大部分嘅，啲化妝品同新嘅嘢佢要就攞返去啦。」

然而，當被問及王青霞由事件發生至今，是否有向他表達過任何歉意時，李龍基無奈坦言：「冇，一個道歉或者謝意都冇。」但他隨即補充，指自己初初確實很不開心，但現在已經放開，只希望對方以後能過得幸福快樂。

李龍基證王青霞至今「一句道歉都冇」。（IG@wiyona）

李龍基證王青霞至今「一句道歉都冇」。（資料圖片）

李龍基證王青霞至今「一句道歉都冇」。（資料圖片）

坦承錢財盡耗「重新做人」 基哥豁達：錢財身外物

對於外界傳出他因與王青霞相戀而耗盡錢財、積蓄所剩無幾，基哥未有正面否認，反以極其豁達的心態面對，表示戶口需要「由頭來過」，一切重新開始：「錢財身外物，我真係對錢唔多敏感！有好多錢係我自己使嘅，亦有好多錢係大家一齊使嘅。無所謂啦，最緊要身體健康，有飯開、有工開。我現在重新再起步！重新再做過人！」