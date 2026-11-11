吳彥祖呻飯盒難食被「禁」金像獎15年　申訴無果爆粗鬧：Fxxk you

藝人馮德倫的招牌喜劇系列《老馮日記》再度驚喜回歸！昨晚（10日）他在社交平台公開最新短片《吳彥祖飯盒》，巧妙拿早前吳彥祖在拍攝電影《九龍城寨之終章》期間，曾公開吐槽劇組飯盒「特別難食」的花邊小風波大做文章，更罕有動員半個香港電影界的頂尖大導同場狂飆演技，上演了一場兼具黑色幽默與極致張力的宣傳大龍鳳。



馮德倫搵上吳彥祖拍片（影片截圖）

借《城寨》飯盒難食召集6大名導公審吳彥祖

短片開場，馮德倫與好兄弟吳彥祖進行視訊通話，一臉嚴肅地透露導演會因「飯盒投訴事件」要召開緊急會議，面對吳彥祖的求助，馮德倫更爽口承諾「一定撐你」，未料背後竟是一場處心積慮的賣友大陷阱！

吳彥祖個「飯盒投訴事件」鬧得好大。（影片截圖）

馮德倫爽口承諾「一定撐你」。（影片截圖）

鏡頭一轉，會議現場移師至「香港導演會辦公室」，氣氛逼真又極具壓迫感。由香港電影金像獎協會主席爾冬陞親自坐鎮主持會議，同場列席的更有香港電影導演會會長鄭保瑞、《破·地獄》導演陳茂賢、《毒舌大狀》及《夜王》導演吳煒倫、以及《祥賭必贏》導演羅耀輝等合共6位名導同台飆戲。

6大名導齊聚「方桌會議」。（影片截圖）

罰吳彥祖封殺15年「狠過Will Smith」秒速贊成

爾冬陞直指飯盒投訴新聞對行業帶來巨大負面影響，鄭保瑞則澄清整個劇組台前幕後都覺得伙食完全冇問題，陳茂賢更笑諷「係咪嗰啲鬼仔食慣漢堡包」。鄭保瑞隨後更語出驚人地爆料指《九龍城寨》的飯盒供應商，與馮德倫新片《第四幕》是「同一間」；而爾冬陞亦搞笑插嘴指自己因有「三高」所以自備飯盒從未食過，隨即將矛頭轉向日日在片場開餐的男主角馮德倫，質問他飯盒到底有冇問題。

陳茂賢笑諷吳彥祖「啲鬼仔食慣漢堡包」。（影片截圖）

為了保住影帝提名，好兄弟馮德倫一秒變節。（影片截圖）

為了保住影帝提名，好兄弟馮德倫一秒變節。（影片截圖）

被眾名導逼問的馮德倫，隨即上演爆笑內心獨白：「得罪呢兩條友，出年金像獎肯定冇我男主角提名！」為了保住影帝提名，他秒速拋棄兄弟情義臨陣變節，對著鏡頭改口大讚「冇問題呀！好食！」眼見局勢一面倒，爾冬陞隨即宣讀嚴厲懲處方案，下令將吳彥祖踢出導演會兼禁止參加金像獎長達15年！身旁的馮德倫雖然驚呼「罰得重過Will Smith（韋·史密夫（威爾·史密斯）奧斯卡掌摑事件）」，但一迎上鄭保瑞充滿殺氣的眼神逼視，他立刻龜縮改口高喊「同意」，並跟隨全場導演舉手一致通過判決。

爾冬陞下令將吳彥祖踢出導演會兼禁止參加金像獎長達15年！（影片截圖）

馮德倫驚呼「好似Will Smith（韋·史密夫）冇懲罰得咁嚴重」。（影片截圖）

最終全票通過！（影片截圖）

吳彥祖怒吼連環爆粗：Fxxk your《第四幕》

散會後，馮德倫一臉得戚且悠閒地躺在家中按摩椅上回覆吳彥祖「封禁結果」，面對蒙在鼓裏的兄弟追問「你唔幫我？」，馮德倫竟然理直氣壯笑答：「有，我咪同意囉！」發現慘遭背叛的吳彥祖當場理智斷線，在鏡頭前情緒失控連環狂飆英文粗口「Fxxk you！No, fxxk you twice！Fxxk you and your lunchbox！Fxxk you and your《第四幕》！」，馮德倫亦毫不示弱反唇相譏大罵「Fxxk you and your hamburger and ketchup！」，兩人隔空粗口互鬧，場面荒誕又爆笑！

吳彥祖用粗口狂鬧馮德倫。（影片截圖）

馮德倫即刻還擊Fxxk you，場面爆笑。（影片截圖）

Fxxk you你個《第四幕》都出來了。（影片截圖）

字幕已經無法直接顯示，可見十分激烈。（影片截圖）

影片結尾隨即彈出由爾冬陞監製、王德健執導，馮德倫、袁澧林、胡杏兒、周秀娜主演的新戲《第四幕》（Afterpiece）定檔海報，宣布將於11月12日正式上映。一眾香港電影人為宣傳新作自嘲玩到極盡，天衣無縫的創意讓網民大讚「宣傳手法簡直係天花板級數」！