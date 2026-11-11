《東張女神》李旻芳採訪表情包滿滿 惹網民喜愛：表情管理比較差

《東張女神》李旻芳今日（11/11）出席「東張女神盃」記者會。對於在《東張西望》外景採訪時，經常因面對苦主的慘痛遭遇而露出極度同情、表情包滿滿，被網民截圖封為「表情包大師」。

李旻芳接受《香港01》訪問時笑言：「我由細到大都係比較感情豐富，我啲表情管理係比較差嘅，所以有咩都擺晒喺面上，開心唔開心、想笑想喊，我都唔鍾意遮掩。其實我都有學習緊，希望可以收返啲感情。因為我哋訪問嘅人多數都係一啲好慘嘅個案，聽到人哋咁慘，你自己都會身同感受，所以就自然比較多呢啲表情。」

李旻芳採訪苦主表情包豐富 ，坦承身同感受難控情緒。（葉志明攝）

單方面向老公請教 搞笑自爆考慮「整容」止表情

面對網民的意見，李旻芳表示自己全部有收進心底，平時也會向同為《東張》主持的丈夫黃耀英請教如何做到公私分明，可惜對方做事非常理性。

李旻芳笑說：「我平時都有單方面向佢請教，因為佢好分得開，無論做嘢或感情，我問佢點樣控制到，佢就叫我唔好帶感情入去，要置身事外。其實男性真係比較理性，我老公對其他人好Nice，但對我就幾冷酷嘅！」

李旻芳續說：「網民覺得我表情多、好似隨時想喊咁，我都吸收咗，努力學習緊。我甚至笑住考慮緊係咪要去整容，整假返啲嘢令自己笑或者喊嘅時候，個面部表情冇咁多添啊！講笑咋！」

TVB今日於觀塘舉行《萬千星輝賀台慶》記者會，宣布今年台慶將特別推出「東張女神盃」競技環節。六位「東張女神」甘詠寧、黎寬怡、李旻芳、陳庭欣、何沛珈及梁敏巧齊齊出席。（葉志明攝）