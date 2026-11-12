「吸血鬼系美男」李洙赫顏值崩壞　近照面部浮腫判若兩人太幻滅

韓國男星李洙赫過去憑藉細長眼型、深邃五官與近乎不食人間煙火的冷冽氣質，擁有「吸血鬼系美男」的稱號，尤其帶有幾分神秘、頹廢感的獨特長相，更是許多人心中的「南韓神顏」代表。不過，近日他出席品牌活動的照片曝光後，卻意外引發「真假李洙赫」疑雲。相較於過去俐落鮮明的臉部線條，他這次看起來似乎有些浮腫，五官也少了幾分銳利感，整個人的氣質彷彿變了一個人，讓不少網友忍不住驚呼：「這確定是李洙赫嗎？」



李洙赫於11月10日現身首爾城北區韓國家具博物館，出席法國高級珠寶品牌MESSIKA舉辦的特別活動，同場活動金裕貞、水原希子、李浩貞（李晧京）、申鉉智（申賢智）、裴允英及秀珠（Soo Joo）等人也受邀出席。當天他以全黑造型亮相，穿上剪裁俐落的黑色西裝，搭配環繞頸部的圍巾，並以帶有濕潤感的微捲髮型增添造型層次，面對鏡頭時依舊展現模特兒出身的時尚氣場。然而活動照片及影片在社群平台流傳後，網友的注意力卻意外集中在他的臉部狀態。

李洙赫日前出席品牌活動，臉部變化意外成為網友議論話題。（IG@hypebeastkr）

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細看這次曝光的活動畫面，李洙赫的五官似乎與過去有些不同，臉部線條看起來沒有以往那麼俐落，雙頰也有些浮腫感，連帶讓眼神與整體神情都顯得不太一樣。尤其對比他過去標誌性的細長眼型、鮮明下顎線，以及帶有幾分疏離感的深邃輪廓，這次的模樣少了幾分冷峻，多了一些柔和感，卻也讓熟悉他的粉絲一時難以辨認。

至於外貌變化究竟從何而來，韓網也出現各種猜測。有人認為可能只是當天臉部浮腫，才讓五官看起來不如以往立體；也有人懷疑他是不是變胖了，甚至將目光放在眼睛與臉部輪廓的變化，猜測是否接受了醫美療程。不過也有網友提出疑問表示，從活動照片來看，李洙赫的手臂、身形及四肢依舊維持纖細比例，並沒有明顯發福的跡象，因此單純以變胖解釋，似乎又有些說不通。

面對外界議論，也有粉絲急忙替李洙赫緩頰，認為這次的造型可能也是造成視覺落差的原因之一。由於他當天穿著黑色高領服裝，脖子幾乎被衣領與圍巾完全遮住，讓頭部與肩膀之間少了原本的線條，視覺上反而顯得頭比較大，臉部也更有膨脹感。加上拍攝角度與現場光線的影響，或許才讓他看起來和過去不太一樣，並不代表外貌真的有如此大的改變。

比起猜測究竟是水腫、體重變化還是醫美所造成，更多網友似乎更在意的是，那個曾經讓人一眼難忘的李洙赫去哪了。

不少人開始懷念他過去帶有吸血鬼氣息的冷豔長相，留言表示：

「把以前的李洙赫還給我」

「以前那種尖尖的精靈臉去哪了」

「我認識的李洙赫明明是冷冽又帶有頹廢感的美男」

「這到底是誰？完全認不出來」



甚至有人直言，過去他只要一個眼神就能散發出獨特魅力，如今卻覺得整張臉的感覺都變了。也有網友透露，從去年開始就隱約覺得他的外貌有些變化，只是這次活動照片特別明顯，才讓人忍不住再次翻出舊照比較。

也有部分網友認為可能只是拍攝角度、燈光或當天狀態造成的視覺差異，不需要因為幾張照片就過度揣測，甚至有人覺得他依舊保有原本的帥氣，只是整體氣質與過去不同。畢竟藝人的外貌本來就會隨著年紀與生活狀態有所變化，目前也沒有任何證據能證實他接受醫美療程。

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