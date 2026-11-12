SHINee泰民智利開唱滿場狂奔喊：我是女生！經紀人落台揭爆笑真相

韓國人氣男團SHINee成員泰民（TAEMIN），近日在智利舉行個人巡迴演唱會時鬧出大烏龍。他原本想用西班牙文對台下粉絲高呼「我的女人們」，卻因語言不通擺了大烏龍，在滿場狂奔之際大喊成「我是女生」。下台後遭經紀人無情戳破真相，令他事後在直播中崩潰直呼「太丟臉」。



韓國人氣男團SHINee成員泰民（TAEMIN），近日在智利舉行個人巡迴演唱會時鬧出大烏龍。（IG@xoalsox）

泰民原本想用西班牙文對台下粉絲高呼「我的女人們」，卻因語言不通，滿場狂奔大喊成「我是女生」。（IG@xoalsox）

從K-pop「舞蹈機器」到國際舞台

泰民作為頂級韓團SHINee的核心成員，以精湛的舞蹈實力與獨特的舞台魅力聞名，在亞洲乃至全球皆擁有龐大粉絲基礎。他近期正展開名為「2026-27 TAEMIN WORLD TOUR <Ephemeral Gaze>」的個人世界巡迴演唱會。除了亞洲與歐洲站點外，他也遠赴智利（Chile）的聖地亞哥（Santiago）等地開唱，試圖透過當地的語言與南美熱情粉絲拉近距離，卻意外鬧出了一場爆笑的文化碰撞。

泰民作為頂級韓團SHINee的核心成員，以精湛的舞蹈實力與獨特的舞台魅力聞名，在亞洲乃至全球皆擁有龐大粉絲基礎。（IG@xoalsox）

泰民遠赴智利（Chile）的聖地亞哥（Santiago）等地開唱，試圖透過當地的語言與南美熱情粉絲拉近距離，卻意外鬧出了一場爆笑的文化碰撞。（IG@xoalsox）

舞台上的「霸氣」告白 一句西文引爆跨文化笑話

根據網上流傳的演唱會片段，事件發生在智利站的舞台上。當時台下粉絲熱情地用西文狂喊他「Mijito Rico（意指性感帥哥）」。感受到熱烈氣氛的泰民，腦海中想以一句西文「噢，我的女人們！」來回應粉絲的支持。於是他自信滿滿地一邊往側邊舞台飛奔，一邊對著過萬名觀眾大喊「Soy Señorita！」（我是女生）。台下雖然爆發出熱烈歡呼，但許多聽懂西文的粉絲其實早已笑翻。

感受到熱烈氣氛的泰民，腦海中想以一句西文「噢，我的女人們！」來回應粉絲的支持。（YouTube@Taemin.Shinebright影片截圖）

泰民自信滿滿地一邊往側邊舞台飛奔，一邊對著過萬名觀眾大喊「Soy Señorita！」（我是女生）。（IG@xoalsox）

直播還原「社死」瞬間 下台遭經紀人一語驚醒

泰民事後在個人直播中，親自還原了這段搞笑經過。他透露，自己當時走下舞台後，隨行的美國經紀人立刻衝上前詢問：「你剛才是知道意思才講的嗎？你以為那是『我的女人』嗎？」經紀人隨即無情地戳破真相：「你在台上是向全場觀眾宣稱自己是女生啊！」得知真相的泰民這才恍然大悟，回想自己滿場狂奔大喊「我是女人」的畫面，讓他直呼「真的太𤓓爆（社死）了」。

真的太𤓓爆（社死）了！ 泰民

泰民事後在個人直播中，親自還原了這段搞笑經過。（泰民直播截圖）

泰民透露，自己當時走下舞台後，隨行的美國經紀人立刻衝上前詢問。（泰民直播截圖）