憑內地電影《封神第一部》「妲己」一角爆紅的俄蒙混血女星娜然，近日流出與霍啟山的婚禮喜帖，盛傳將於下月（12月）12日舉行婚宴；加上去年突然宣布與陳偉霆結婚生子的內地超模何穗，以及早已嫁入霍家與賭王何家的「跳水皇后」郭晶晶及超模奚夢瑤，被封為「港圈四大筍盤」的霍啟剛、霍啟山、何猷君與陳偉霆，不約而同情歸內地體藝界女神。究竟這四位女神有何過人魅力，能成功俘虜城中搶手男神的心？



娜然出演妲己為人熟悉，霍啟山年輕有為。（微博圖片／IG@eric_fok_）

霍啟剛與郭晶晶。（霍啟剛FB）

陳偉霆與何穗及仔仔。(微博圖片)

奚夢瑤何猷君一對子女完美繼承媽媽超模基因。（IG@momomarioho）

九頭身逆天長腿配絕世神顏極吸睛

綜觀這四位女神的外在條件，幾乎個個都是顏值與身材兼備的頂級美人。除了奧運冠軍出身的郭晶晶擁有公認的端莊氣質外，其餘三位均為國際超模或模特兒出身，個個具備高挑身形、九頭身完美比例以及一雙白滑「逆天長腿」。無論是娜然的深邃混血五官，抑或何穗與奚夢瑤的高級超模臉，均美得各有特色。

「跳水皇后」郭晶晶氣質優雅。（陳順禎攝）

178cm的奚夢瑤頭身比極佳。（IG@mingxi11）

何穗擁超模骨相與修長美腿。（IG@hesui923）

娜然五官深邃。（微博@娜然Naran）

非豪門出身靠自己打拼履歷相當有睇頭

值得一提的是，四位女神並非出身大富大貴之家，全部在普通或小康家庭成長——郭晶晶來自河北普通家庭、何穗與娜然分別在溫州及俄羅斯平凡家庭長大，而奚夢瑤則出身上海中產小康之家。雖然沒有顯赫家底加持，但她們全憑後天努力，各自在內地體育或演藝時尚圈闖出一番名堂；當中既有為國爭光的奧運「跳水皇后」郭晶晶、多次踏上Victoria's Secret（維多利亞的秘密）時裝騷的國際超模何穗與奚夢瑤，亦有主力在內地影視圈發展、憑大熱電影《封神第一部》爆紅的新生代演員娜然，名氣與實力兼備，事業履歷相當亮眼。

何穗與奚夢瑤是昔日維密舞台上最具代表性的亞洲超模。（Getty Images／IG@momomarioho）

娜然憑電影《封神第一部》爆紅。（微博圖片）

作風低調貼地兼顧家庭與個人事業

郭晶晶、奚夢瑤及何穗步入家庭後不但作風低調務實，更積極自我增值。郭晶晶退役後特意赴英進修英語及拓展國際視野，更考獲世界泳聯（前稱國際泳聯）裁判資格；奚夢瑤婚後重返校園，修畢香港大學與北京大學合辦的EMBA課程；連同產後低調兼顧家庭與事業的何穗，幾位女神獨立自主、內外兼修，提升自身實力之餘亦成為另一半的「最強後盾」，在視野與事業上帶來莫大助力，堪稱名副其實的「賢內助」。

郭晶晶任奧運跳水項目裁判。（郭晶晶微博圖片）

四對佳偶浪漫情緣大起底

四位男神與太太的相識經過亦各有戲劇性。當中霍啟剛與郭晶晶的情緣早於2004年雅典奧運後展開，當時郭晶晶隨國家隊金牌代表團訪港，霍啟剛在歡迎晚宴上化身「小粉絲」兩度上前求合照；其後他更頻頻探班兼苦練拼音打字傳短訊，歷經8年愛情長跑終在2012年修成正果。何猷君則透過姐姐何超盈牽線認識奚夢瑤，起初女方對他態度保留，經他多番誠意追求，終用真心融化芳心，於2019年高調求婚結婚，今年6月補辦世紀婚禮。

2004年奧運結束後，郭晶晶隨國家隊訪港與霍啟剛相識。（網上圖片）

霍啟剛郭晶晶世紀婚宴。（《猜猜我是誰》截圖）

2018年何猷君奚夢瑤參加戀愛綜藝《愛的時差》。（節目截圖）

何猷君2019年以10萬支玫瑰在母親梁安琪旗下物業公開向奚夢瑤公開求婚，並以LV盒裝求婚戒指，十分奢華。（IG@momomarioho）

奚夢瑤與何猷君於今年6月補辦豪華婚禮。（weibo@何猷君）

至於陳偉霆與何穗早於2019年在工作活動上結緣，2021年被拍到同返北京香閨令戀情曝光，期間雖一度傳出分手，但二人低調復合兼同遊日本，直至去年10月無預警公布有孩子的消息。而最新傳出喜訊的霍啟山與娜然，緣分更是橫跨逾十年。早於2015年，年僅19歲的娜然來港簽約霍啟山有份入股的模特兒公司，惟簽約後兩人一直沒有交集，直至近年才傳出結婚的消息。

陳偉霆和何穗無預警宣布已為人父母 。（陳偉霆微博圖片）

陳偉霆與仔仔。(微博圖片)

娜然18歲簽約霍啟山參股投資的模特公司，憑周杰倫《告白氣球》MV受注目。（影片截圖）