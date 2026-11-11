霍啟山未婚妻娜然起底　173cm俄蒙混血名模曾出演周杰倫MV女主

已故富豪霍英東男孫、霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲的次子霍啟山，多年來在政商界大展拳腳，其感情世界向來備受全城矚目。近日有傳媒指現年43歲的霍啟山已落實於今年12月正式成婚！而即將過門的未婚妻，正是現年29歲、在電影《封神》中一鳴驚人的混血女星娜然（Naran）。



早前傳出霍啟山將於今年12月迎娶俄蒙混血女星娜然。（IG@eric_fok）

此前霍啟山與娜然在紐約看世界盃被網民捕獲。（小紅書）

娜然俄蒙混血173cm身材橫掃模特界

擁有精緻立體混血五官與脫俗氣質的娜然，多年來在演藝圈靠實力穩紮穩打，與霍啟山相戀後更一貫保持極度低調不宣揚的作風，如今兩人終於修成正果，娜然亦即將風光晉身百億豪門，正式成為「霍家二少奶」！

有傳娜然與霍啟山已拍拖3年。(微博@娜然Naran)

即將踏入名門的娜然，個人經歷同樣相當傳奇，。出生於俄羅斯的她，天生流淌著俄羅斯與蒙古的混血血統，五官輪廓立體深邃、美艷兼備神秘靈氣。高中畢業後，年紀輕輕的娜然憑藉得天獨厚的173cm高挑九頭身身段與絕色美貌，隻身一人遠走海外勇闖模特兒界，足跡遍及新加坡、香港、台灣及日本等地。憑藉出眾的鏡頭感與高級時尚臉，她在亞洲時裝圈迅速嶄露頭角，不僅接下大量高階時尚工作，更為她日後轉戰大銀幕進軍電影界打下堅實基礎。

娜然173cm魔鬼身材性感火辣。（微博圖片）

娜然小時候與父親合影，仙女美貌已經若隱若現。（IG@iamnarana）

拍周杰倫《告白氣球》MV狂吸2.8億點擊

娜然最為香港及大中華區觀眾熟知的起點，必定是2016年獲天王周杰倫欽點，擔正其神曲《告白氣球》MV的女主角。當年她在巴黎街頭以一臉清新甜美的笑容亮相，MV至今累積狂轟超過2.8億次驚人點擊，讓她瞬間爆紅全網。

好fit。（微博圖片）

2016年周杰倫熱曲《告白氣球》MV女主角。（影片截圖）

翌年，娜然在萬人海選的激烈競爭中脫穎而出，獲名導烏爾善相中參演神話史詩巨作《封神三部曲》。為演活經典妖姬「蘇妲己」一角，她甘願推掉所有外界邀約，接受長達數年的封閉式魔鬼特訓，由零開始苦練古琴、古典舞、格鬥武術及流利中文。電影公映後，她憑靈動狐媚的演技震撼影壇，被網民一致封為歷代「最美妲己」，專業又專注的敬業態度亦深受業界認同。

俄蒙混血女星娜然飾演《封神》妲己。（微博圖片）

娜然五官精緻，頗有異域風情。（IG@iamnarana）

獲朱玲玲及霍家長輩一致讚賞

在感情世界裡，娜然與霍啟山愛得低調而堅定，全心全意呵護這段名門戀情。據悉，知書識禮又自律的她早已成功融入霍家大宅，過往曾多次大方陪同霍啟山及家族長輩結伴出埠外遊，其溫婉得體的性格深得朱玲玲及霍家長輩的一致肯定與讚許。

傳娜然已獲朱玲玲及霍家長輩一致認可。(微博@娜然Naran)

今年初，二人秘密同遊意大利時便曾被網民野生捕獲，相處間默契十足、互動自然甜絲絲。如今這對男才女貌的璧人宣布敲響婚鐘，攜手踏入人生另一階段，這位氣質非凡的「最美妲己」正式榮升豪門少奶奶，勢必成為全城最耀眼的世紀名門佳話！

娜然疑與霍啟山在意大利某美術館被偶遇。（微博圖片）