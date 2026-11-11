霍啟山娜然12.12灣仔君悅擺酒結婚　早獲霍家認可有最美妲己之稱

已故全國政協副主席霍英東孫兒、現任霍英東集團副主席霍啟山與29歲俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）近年屢傳好事近。今日（11日）兩人的結婚喜帖正式曝光，確認將於12月12日下午4時半至7時半假香港灣仔君悅酒店宴會大禮堂舉行結婚酒會。隨着二公子成家立室，霍震霆與朱玲玲的三名兒子均已各自組織家庭，為霍家再添喜事。

霍啟山與娜然兩人的結婚喜帖正式曝光。（網上圖片﻿）

霍啟山雙十二設宴迎娶娜然

2015年，當時18歲的娜然赴港簽約成為霍啟山入股的模特兒公司旗下藝人，初期二人僅止於工作往來，私下並無太多接觸。2016年10月，娜然受邀擔任周杰倫熱門歌曲〈告白氣球〉的MV女主角，清新甜美的形象讓她開始受到大眾關注。直至2023年，娜然憑電影《封神》中「妲己」一角人氣急升，由於顏值出眾，更有「最美妲己」之稱；其後兩人重燃聯繫並低調拍拖，女方更為愛定居香港並與男方合資成立文化傳媒公司，二人低調開展戀情。

娜然憑藉電影《封神》中的「妲己」一角為人熟悉。（微博圖片）

坐親屬主桌早獲長輩認可

向來對感情事極度低調的霍啟山，過去一年多次帶同娜然現身重要家族場合，去年幼弟霍啟仁在雲南玉龍雪山舉行婚禮時，娜然便以女伴身份伴隨霍啟山出席，晚宴上更獲安排坐於霍家主桌一同敬酒，可見備受重視。今年農曆新年期間，娜然再隨霍家上下遠赴意大利旅遊，更貼心陪同「未來老爺」霍震霆慶祝80歲大壽，乖巧表現早已深得霍家長輩歡心。

年初娜然與霍啟山疑似在意大利美術館被偶遇 。（小紅書圖片）

霍啟山與娜然並肩出現在紐約街頭。（小紅書＠new.passion）

霍家三子各有美滿歸宿

霍震霆與前妻朱玲玲育有三子，長子霍啟剛於2012年迎娶「跳水皇后」郭晶晶，婚後育有三名子女，一直被視為圈中模範夫妻；幼子霍啟仁亦於去年向泰國女友求婚成功並完婚。唯獨二公子霍啟山多年來專注家族業務及體育界發展，雖然早年曾與國際影星章子怡有一段轟動全城的兩年情，但最終因女方不願息影而分手，之後他一直保持單身多年。如今霍啟山正式抱得美人歸，屆時必成為全城熱話。

霍啟山多年來專注家族業務及體育界發展。（FB@Eric Fok 霍啟山﻿）