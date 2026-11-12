吳嘉儀宣布搞離婚　大爆遭失業老公持續暴力兼家居監視

前TVB藝人吳嘉儀（阿七）在2023年8月與圈外男友「豬仔」Leo結婚，但新婚僅四個月就突然於網上公審老公，自爆被改門鎖密碼無家可歸，一度鬧出婚變風波。事隔多時，吳嘉儀今日（12日）突然在IG限時動態連環發長文及影片，正式宣布正在辦理離婚手續，更驚爆多年來飽受對方暴力損毀物品、家居監視錄影及生活滋擾！

火辣比堅尼。（IG@ah7ng）

身材出眾。（IG@ah7ng）

浸溫泉。（IG@ah7ng）

吳嘉儀（阿七）在2023年8月與圈外男友「豬仔」Leo結婚。（IG@ah7ng）

吳嘉儀（阿七）在2023年8月與圈外男友「豬仔」Leo結婚。（IG@ah7ng）

吳嘉儀過大禮。（IG@ah7ng）

吳嘉儀宣布正式辦離婚 大爆遭失業老公持續暴力兼家居監視

吳嘉儀在IG限時動態宣布婚變，更驚爆多年來飽受委屈：「我正式辦理離婚手續，請不用擔心我。我會專注工作，不影響任何安排。這些年間，事情一直沒有好轉，只是我沉默不公開，專注工作謀生活。當初是自己選擇，後果都必須要承受和善後。當我沉默，就助長了扭曲的控制欲。持續的暴力損毀傢俱及我個人物品，受到家居監視錄影及滋擾，令我長期身心疲勞。我沉默忍耐，主要是不想原生家庭的老少擔心，其實他們早已感覺到。但我仍然想表達出我在外面不錯，懇請不要打擾他們平靜安穩的生活。」吳嘉儀直言體諒對方一直失業的無奈，但自己亦正努力謀生，怒斥：「請不要再把你人生的不如意推到旁邊的人身上。最近事件已升級為惡意阻礙日常生活，我在刷牙對方立刻擰實水龍頭關水掣、用熱水時熄熱水掣。」

吳嘉儀在IG限時動態宣布婚變，更驚爆多年來飽受委屈。（IG截圖）

暴力損毀。（IG截圖）

吳嘉儀（阿七）自去年初約滿離巢TVB後，轉戰直播帶貨。（IG@ah7ng）

打扮成賣魚妹、豬肉女及劏雞婆等。（IG@ah7ng）

吳嘉儀拍片直擊出門即被改密碼鎖 限期執拾威脅銷毀物品

除了撰長文控訴之外，吳嘉儀更公開一段在門口拍攝的影片，畫面中一名男子正站在大門前按動電子密碼鎖，她配文寫道：「一出門口著鞋番工，對方立即出嚟改密碼」，並強調「原片已保留，以供日後予相關法律程序之用」，她又曬出一張疑似被暴力拆毀、爛掉的垃圾桶照片，心有餘悸表示：「我害怕會跟這個垃圾桶一樣」。吳嘉儀續指，對方已多次重覆改密碼鎖不准她入屋執拾，更限她一次過清空所有個人物品，否則威脅會趁她上班不在場時銷毀所有物品，甚至拋下一句：「間屋係我名，我有權清理呢度所有嘢」。

拍片直擊出門即被改密碼鎖。（IG截圖）

阿七曾在社交平台大吐苦水，大數老公對自己有幾差。（IG截圖）

阿七曾在社交平台大吐苦水，大數老公對自己有幾差。（IG截圖）

被改密碼鎖無家可歸。（IG截圖）

事後阿七回應。（IG截圖）

事後阿七回應。（IG截圖）

吳嘉儀尋求社工及法律界友人意見 被勸：趁你人未有事，快離開

面對嚴峻的婚姻危機，吳嘉儀透露自己曾向多個家庭輔導機構熱線及法律界朋友尋求專業意見，得出的結論均是「趁你人未有事，快離開」。雖然暫時未有方法取回物品，但吳嘉儀展現堅強一面，隨後再向外界報平安：「不用擔心，我現在人安全，會準時上班見大家💪🏻」，並強調會繼續返工：「工作令我感覺充實快樂。」

報平安。（IG截圖）

尋求社工及法律界友人意見。（IG截圖）