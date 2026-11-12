張文慈曬飯局照賀94歲胡楓奪終身成就獎　賭王四太梁安琪驚喜現身

現年94歲的殿堂級藝人「修哥」胡楓，日前於《第十九屆世界傑出華人獎》頒獎典禮上榮膺首屆「世界傑出華人終身成就獎」，成為演藝界佳話。向來人緣極佳的修哥喜獲殊榮，一班圈中好友及後輩隨即為他設宴慶祝。張文慈在社交平台分享多張飯局合照，席間除了有前無綫金牌監製「小青姐」梅小青、龔慈恩外，就連「賭王四太」梁安琪亦驚喜現身，陣容相當鼎盛。

張文慈分享飯局照。（IG@pinkycheung930）

「小青姐」梅小青亦有現身。（IG@pinkycheung930）

四太梁安琪。（IG@pinkycheung930）

眾賓歡聚。（IG@pinkycheung930）

張文慈發文賀修哥奪「世界傑出華人終身成就獎」

從張文慈上載的相片可見，早前曾因急性膽管炎住院並一度入住深切治療部（ICU）的修哥，如今已康復出院，當晚精神奕奕、笑容滿面，獲一眾好友眾星拱月般包圍合照，心情大靚。張文慈在帖文中感謝小青姐悉心安排聚會，並逐一多謝席間友人的款待：「昨晚的主角是修哥，慶祝他奪得世界傑出華人終身成就獎。」除了有酒店招牌名菜「黯然銷魂飯」，席上更備有肥美時令的大閘蟹，難怪眾人都食指大動、盡興而歸。

張文慈發文賀修哥。（IG@pinkycheung930）

胡楓入行70年永不言休

修哥入行逾70年，在影視及樂壇貢獻良多，深受業界同仁及後輩敬重。他早前在頒獎禮上接過「世界傑出華人終身成就獎」時，獲得全場熱烈掌聲。當時修哥在台上直言獲獎既是意外更是鼓舞，並再次強調自己「永不言休」，只要身體許可便會繼續工作，享受舞台與演藝工作帶來的滿足感，敬業樂業的精神令人佩服。