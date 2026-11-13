張智霖袁詠儀愛子魔童20歲生日近照流出　五官立體星味急升勁靚仔

張智霖與袁詠儀的兒子張慕童（魔童，Morton）向來作風低調，昨日（12日）正式踏入20歲。有好友在社交平台上載其最新慶生合照，身高約1.85米的他以清爽短髮示人，星味急升，隨即引來網民大讚「好靚仔」！



魔童20歲生日。（IG@writetofay）

魔童五官深邃星味濃

剛步入「二字頭」的魔童身穿淺藍色恤衫內襯白色T恤，對鏡頭豎起大拇指及舉起V字手勢，笑容陽光又不失斯文。近照中的魔童輪廓愈見立體深邃，一雙電眼與高挺鼻樑完美遺傳爸爸張智霖的俊朗與媽媽袁詠儀的精緻五官，男神風範十足。帖文曝光後，前無綫藝人岑潔儀亦忍不住留言大讚「Handsome」並附上心心眼表情符號，不少網民同樣激讚他顏值完全拍得住當年全盛時期的張智霖。

輪廓愈見立體深邃，男神風範十足。（IG@writetofay）

休學追音樂夢曾任爸爸巡唱結他手

除了外貌備受矚目，魔童近年的動向亦相當受關注。原本在英國倫敦藝術大學攻讀數碼媒體藝術的他，讀了一年後決定申請一年休學追逐音樂夢，早前更在爸爸的廣州及上海巡迴演唱會上驚喜擔任結他手伴奏，穩健台風獲一致好評。張智霖早前受訪時亦笑認自己有「私心」，支持兒子休學是希望把握他滿20歲獨立前的最後時光，多點陪伴在側，而袁詠儀最終亦選擇尊重並支持兒子的決定。

魔童完美繼承父母神級基因。（小紅書圖片）

魔童顏值超高，彈結他亦有板有眼。（截圖）

「魔童」一頭清爽短髮，五官輪廓更突出。（微博圖片）