鍾麗淇9月入ICU休養缺席細女生日會　「七魔女」代陪慶祝場面溫馨

由佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇及周家蔚組成的「七魔女」，在圈中向來感情要好。今年9月驚傳鍾麗淇（Margaret）因突發重病入院，情況一度嚴峻並需於深切治療部（ICU）留醫。健康亮起紅燈後一直專心休養的她，未能親自出席細女 Michela的11歲生日派對，一眾好姊妹隨即仗義「代母職」，為好友愛女悉心籌備慶生派對，場面相當有愛。

由佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚組成的「七魔女」，10多年來感情要好。（佘詩曼微博）

鍾麗淇早前出席「七魔女」周家蔚生日派對暴瘦引猜測。（IG@janetchowkawai）

三姊妹代母職為Michela慶生

近日姚樂怡在社交平台上載派對慶生照，並以感性留言祝賀小壽星Michela迎來11歲生日，希望一班小朋友玩得盡興並繼續創造甜蜜回憶。從大合照所見，雖然媽媽鍾麗淇及大女Isabella未有現身，但「七魔女」成員姚樂怡、梁靖琪及周家蔚均有到場坐鎮，三人攬實Michela、梁靖琪兩位兒子以及姚樂怡的女兒齊齊露齒甜笑，現場氣氛溫馨熱鬧。

七魔女三姊妹代母職為Michela慶生。（IG@shermingyiu）

派對現場布置充滿童趣，除了擺放巨型紅白條紋「11」字樣及銀金色氣球柱外，另一邊亦放有兩層高的七彩生日蛋糕造型氣球。身為主角的Michela身穿粉紅色卡通圖案T恤配黑色短褲，赤腳站在氣球前合照，十分可愛。

好可愛。（IG@shermingyiu）

鍾麗淇9月入ICU休養

鍾麗淇今年9月中因身體不適，一度被送入香港中文大學醫院深切治療部（ICU）留醫觀察，令外界大感擔憂。在她住院期間，「七魔女」眾姊妹輪流到醫院低調探望及打氣；今次她縱然缺席愛女生日會，但有這班相識廿載的閨蜜貼心代為照顧，依然令小壽星度過難忘生日。