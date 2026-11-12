鍾麗淇9月入ICU休養缺席細女生日會　「七魔女」代陪慶祝場面溫馨

撰文：薯條
出版：更新：

由佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇及周家蔚組成的「七魔女」，在圈中向來感情要好。今年9月驚傳鍾麗淇（Margaret）因突發重病入院，情況一度嚴峻並需於深切治療部（ICU）留醫。健康亮起紅燈後一直專心休養的她，未能親自出席細女 Michela的11歲生日派對，一眾好姊妹隨即仗義「代母職」，為好友愛女悉心籌備慶生派對，場面相當有愛。

由佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚組成的「七魔女」，10多年來感情要好。（佘詩曼微博）
鍾麗淇早前出席「七魔女」周家蔚生日派對暴瘦引猜測。（IG@janetchowkawai）

三姊妹代母職為Michela慶生

近日姚樂怡在社交平台上載派對慶生照，並以感性留言祝賀小壽星Michela迎來11歲生日，希望一班小朋友玩得盡興並繼續創造甜蜜回憶。從大合照所見，雖然媽媽鍾麗淇及大女Isabella未有現身，但「七魔女」成員姚樂怡、梁靖琪及周家蔚均有到場坐鎮，三人攬實Michela、梁靖琪兩位兒子以及姚樂怡的女兒齊齊露齒甜笑，現場氣氛溫馨熱鬧。

七魔女三姊妹代母職為Michela慶生。（IG@shermingyiu）

派對現場布置充滿童趣，除了擺放巨型紅白條紋「11」字樣及銀金色氣球柱外，另一邊亦放有兩層高的七彩生日蛋糕造型氣球。身為主角的Michela身穿粉紅色卡通圖案T恤配黑色短褲，赤腳站在氣球前合照，十分可愛。

好可愛。（IG@shermingyiu）

鍾麗淇9月入ICU休養

鍾麗淇今年9月中因身體不適，一度被送入香港中文大學醫院深切治療部（ICU）留醫觀察，令外界大感擔憂。在她住院期間，「七魔女」眾姊妹輪流到醫院低調探望及打氣；今次她縱然缺席愛女生日會，但有這班相識廿載的閨蜜貼心代為照顧，依然令小壽星度過難忘生日。

鍾麗淇照傳病危送ICU　舊愛梁榮忠盛讚她是堅強媽媽梁榮忠稱與舊愛鍾麗淇久未聯絡　看新聞才知留醫消息盼能早日康復周家蔚爆日常遭老公糟質盼拍戲覆灼　被問鍾麗淇近況洪天明代答鍾麗淇急病入院留醫ICU十日　湯盈盈指「好咗啲」有望轉普通病房鍾麗淇急病入院多日好友輪流探望　早年已立下遺囑為女兒留下保障
香港藝人動向
鍾麗淇
姚樂怡
梁靖琪
周家蔚