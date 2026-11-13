羅艷卿盛傳坐擁半條街物業及商廈　自認孤寒：借一毫子都冇得傾

粵劇界殿堂級花旦、「美艷親王」羅艷卿（卿姐）早前正式迎來百歲榮壽，親友齊聚尖沙咀筵開20席「期頤宴」賀壽。是次壽宴由兩歲起便與她同住的姪孫謝建業（Tommy）全數出資及一手籌辦；他更貼心為姑婆訂製大紅色金絲刺繡禮服，襯以帝王綠翡翠首飾，令現身壽宴的卿姐倍顯雍容華貴、精神奕奕。

「美艷親王」羅艷卿100歲大壽精神奕奕。（facebook@徐蓉蓉文化工作室專頁）

羅艷卿一百歲「期頤宴」好熱鬧！（facebook@徐蓉蓉文化工作室專頁）

汪曼玲與姪孫謝建業、羅艷卿和南紅合照。（facebook@汪曼玲）

獲李海泉教路坐擁三藩市百萬商廈

外界向來封卿姐為圈中「隱形富婆」，有指她早在年輕時期已達到廿萬年薪，名下更坐擁半條街物業與三藩市過百萬美元商廈。卿姐自40年代起便活躍於大銀幕及粵劇舞台，短短20年演藝生涯拍下超過330部作品，叫座力十足。她曾透露其累積財富之道，全靠李小龍父親李海泉點撥，傳授她「賺一蚊儲一蚊，想用錢再去賺」的儲蓄哲學。

卿姐一身貴氣。（facebook@汪曼玲）

自嘲「孤寒到震」 堅持儲錢買磚頭

面對外界常取笑她「孤寒到震」，卿姐毫不介意更坦率直認：「千祈唔好同我講錢，我唔會請食飯，借一毫子都冇得傾，人人都知道我孤寒，我唔識理財，又唔會做生意，乜都唔識淨係識儲錢，儲到幾多就買幾多錢嘅樓，唔會呃人亦唔會畀人呃，堅持知慳識儉先係真正理財之道，但係呢個唔易做。」就連故友曹達華生前亦對其置業眼光羨慕不已。

姪孫照料晚年幸福

雖然一生無兒無女，但卿姐的晚年生活絕不孤單，除了有徒弟友人兼契女陳麗君常伴左右，亦獲姪孫謝建業聘請外傭貼身伺候，起居飲食照顧周到。卿姐透露自兩歲起便親手將姪孫撫養長大，如今後輩極之孝順，更每月奉上一萬元家用：「我全部用晒唔夠就自己再拎兩萬出來，總之平又食貴又食，最緊要大家開心。」

于素秋曾與鄧碧雲、羅艷卿等7位粵劇女演員結義金蘭，號稱「八牡丹」，而于素秋稱為「黑牡丹」。

羅艷卿後生時的劇照。（政府新聞處）

羅艷卿後生時的劇照。（政府新聞處）