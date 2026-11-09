72歲馮寶寶快閃返港賀羅艷卿百歲壽 走出抑鬱低谷狀態大勇
撰文：種嚶嚶
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粵劇界殿堂級名伶羅艷卿日前喜迎百歲嵩壽，於尖沙咀筵開壽宴慶祝。現場星光熠熠，當中最大驚喜莫過於長居馬來西亞的馮寶寶專程快閃返港祝壽。資深傳媒人徐蓉蓉其後於社交平台分享現場照片及短片，可見久未在港露面的馮寶寶氣色紅潤、笑容甜美，狀態極佳。
馮寶寶氣色紅潤狀態大勇
從曝光的照片可見，現年72歲的馮寶寶身穿一襲亮麗搶眼的黃色印花長裙，戴上俏麗眼鏡，整個人容光煥發、面露招牌甜美笑容，在現場合照時馮寶寶親暱地輕捧卿姐臉龐。網民隨即翻出兩人於1961年主演黑白電影《夜光杯》的經典劇照作對照，感動直呼「由細細個相伴到老」，令人百感交集。
即興買飛返香港參加壽宴
馮寶寶接受徐蓉蓉訪問時笑言，這次返港非常臨時，純屬是「說走就走」。她透露當日中午12時許仍在檳城家中，看到壽宴餐單後忽發奇想，短短半小時內便拍板啟程直奔機場買機票，下午4時多已登機起飛，順利在開席前抵達尖沙咀會場。馮寶寶直言自己也覺得過程神奇，更表示早已將卿姐視作親母：「我而家又冇叫佢『杯仙姐姐』喇，我叫佢『娘親』啊！」談及給壽星的祝賀，她甜笑稱彼此感情深厚，「一切在心中」。
移居檳城走出抑鬱低谷
馮寶寶早年走過兩段失敗婚姻，曾受債務問題牽連及失去愛子撫養權，更一度飽受嚴重抑鬱症折磨，需長期服藥調理。為尋求平靜生活，她自2010年起移居馬來西亞，並於2017年落戶檳城。在當地的慢活節奏與大自然環抱下，她逐漸走出情緒陰霾，重拾身心健康。近年已淡出幕前的馮寶寶，上一部作品已是2021年與謝賢合演的電影《殺出個黃昏》。如今她長居檳城安享退休生活，閒時仍時刻心繫香港藝文界，生活簡單幸福。