72歲馮寶寶快閃返港賀羅艷卿百歲壽　走出抑鬱低谷狀態大勇

粵劇界殿堂級名伶羅艷卿日前喜迎百歲嵩壽，於尖沙咀筵開壽宴慶祝。現場星光熠熠，當中最大驚喜莫過於長居馬來西亞的馮寶寶專程快閃返港祝壽。資深傳媒人徐蓉蓉其後於社交平台分享現場照片及短片，可見久未在港露面的馮寶寶氣色紅潤、笑容甜美，狀態極佳。

馮寶寶專程快閃返港參加羅艷卿百歲壽宴。（FB@徐蓉蓉文化工作室專頁）

馮寶寶氣色紅潤狀態大勇

從曝光的照片可見，現年72歲的馮寶寶身穿一襲亮麗搶眼的黃色印花長裙，戴上俏麗眼鏡，整個人容光煥發、面露招牌甜美笑容，在現場合照時馮寶寶親暱地輕捧卿姐臉龐。網民隨即翻出兩人於1961年主演黑白電影《夜光杯》的經典劇照作對照，感動直呼「由細細個相伴到老」，令人百感交集。

在合影時，馮寶寶親暱地輕捧卿姐臉龐。（FB@徐蓉蓉文化工作室專頁）

即興買飛返香港參加壽宴

馮寶寶接受徐蓉蓉訪問時笑言，這次返港非常臨時，純屬是「說走就走」。她透露當日中午12時許仍在檳城家中，看到壽宴餐單後忽發奇想，短短半小時內便拍板啟程直奔機場買機票，下午4時多已登機起飛，順利在開席前抵達尖沙咀會場。馮寶寶直言自己也覺得過程神奇，更表示早已將卿姐視作親母：「我而家又冇叫佢『杯仙姐姐』喇，我叫佢『娘親』啊！」談及給壽星的祝賀，她甜笑稱彼此感情深厚，「一切在心中」。

徐蓉蓉文化工作室在社交平台分享馮寶寶專程由大馬檳城回港，為羅艷卿祝賀百歲壽辰的多張溫馨合照。（FB@徐蓉蓉文化工作室專頁）

徐蓉蓉文化工作室在社交平台分享馮寶寶專程由大馬檳城回港，為羅艷卿祝賀百歲壽辰的多張溫馨合照。（FB@徐蓉蓉文化工作室專頁）

移居檳城走出抑鬱低谷

馮寶寶早年走過兩段失敗婚姻，曾受債務問題牽連及失去愛子撫養權，更一度飽受嚴重抑鬱症折磨，需長期服藥調理。為尋求平靜生活，她自2010年起移居馬來西亞，並於2017年落戶檳城。在當地的慢活節奏與大自然環抱下，她逐漸走出情緒陰霾，重拾身心健康。近年已淡出幕前的馮寶寶，上一部作品已是2021年與謝賢合演的電影《殺出個黃昏》。如今她長居檳城安享退休生活，閒時仍時刻心繫香港藝文界，生活簡單幸福。

難得找到馮寶寶及謝賢再合作，讓兩位老人家再次踏上主角位置。（《殺出個黃昏》劇照）